เช็กข่าวลือ งบปี 2570 มีรายการ “ชดเชยกัมพูชา” 18.2 ล้านบาทจริงไหม?
ตรวจสอบปมสงสัย ข่าวลือ งบปี 2570 มีรายการ “ชดเชยกัมพูชา” 18.2 ล้านบาทจริงไหม กมธ.งบฯ ถกรายการชดเชยส่วนต่างโครงการเงินกู้เดิม หน่วยงานยันไม่ใช่เงินโอนตรงให้รัฐบาลกัมพูชา
งบประมาณปี 2570 มีรายการเกี่ยวกับกัมพูชาจริง มูลค่ารวม 18.2 ล้านบาท บวกเงินนอกงบประมาณอีก 13 ล้านบาท แต่หน่วยงานที่ชี้แจงในชั้นกรรมาธิการยืนยันว่าไม่ใช่เงินโอนตรงให้รัฐบาลกัมพูชาแบบให้เปล่าตามที่มีการแชร์ต่อกันในโซเชียล
ประเด็นนี้ถูกหยิบขึ้นมาโดย คริส โปตระนันทน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจ ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณ โดยตั้งคำถามถึงงบ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชดเชยส่วนต่าง R60/67 ของกัมพูชา และโครงการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท
ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงในที่ประชุมว่า รายการดังกล่าวเป็นภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้ที่ทำมานานแล้ว เงินชดเชยส่วนต่างเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินไทยอย่าง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ไม่ใช่เงินที่จ่ายตรงให้รัฐบาลกัมพูชา หากตัดงบส่วนนี้ ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบคือสถาบันการเงินไทยเอง
รายการ R60/67 มีความเกี่ยวข้องกับโครงการถนนหมายเลข 67 โดยเอกสารของ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) ร่วมกับ EXIM Bank เคยปล่อยกู้ 1,300 ล้านบาทให้กัมพูชาพัฒนาถนนจากอันลองเวงถึงเสียมราฐ โดยมีเงื่อนไขให้ใช้ผู้รับเหมาและสินค้าจากฝั่งไทย ทำให้เงินก้อนนี้วนกลับมาสร้างงานให้ผู้ประกอบการไทยด้วย ไม่ใช่การให้เปล่าฝ่ายเดียว
ส่วนตัวเลข “กัมพูชาติดเงินไทย 1.7 พันล้านบาท” ที่มีการพูดถึงคู่กัน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกับ NEDA แล้วยืนยันว่า ไทยให้เงินกู้ผ่อนปรนแก่กัมพูชาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินรวม 2,778.91 ล้านบาท และกัมพูชาชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ครบกำหนดมาโดยตลอด ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้
พูดให้ชัดคือ กัมพูชามีภาระหนี้เงินกู้ระยะยาวกับไทยจริง แต่ยังไม่พบหลักฐานว่ากัมพูชาค้างจ่ายหรือเบี้ยวหนี้ตามที่มีการกล่าวอ้างกัน
สรุปแล้ว ข้อความที่ว่างบปี 2570 มีรายการ “จ่ายเงินชดเชยให้กัมพูชา” ถือว่าบิดเบือนบางส่วน เพราะมีรายการเกี่ยวกับกัมพูชาจริง แต่ไม่ใช่เงินโอนตรงแบบให้เปล่าตามที่เข้าใจกัน ผู้อ่านที่เจอโพสต์ลักษณะนี้ควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลทางการก่อนแชร์ต่อ
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