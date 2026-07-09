“คาโอรุ มิโตมะ” ดาวดังไบรตัน ขับรถชนคนปั่นจักรยานกรุงโตเกียว คู่กรณีบาดเจ็บ
คาโอรุ มิโตมะ ดาวดังไบรตัน ขับรถชนคนปั่นจักรยานกลางสีแยกกรุงโตเกียว คู่กรณีบาดเจ็บ เจ้าตัวขอโทษอย่างสุดซึ้ง พร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมา สำนักข่าว เคียวโด รายงานว่า คาโอรุ มิโตมะ สตาร์ดังจากทีมฟุตบอลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน ทีมฟุตบอลจากพรีเมียร์ลีค ได้ขับรถชนคนปั่นจักรยานที่แยกในกรุงโตเกียว เมื่อช่วงเวลาประมาณ 8.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น
โดยหญิงวัย 48 ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณมือซ้ายและมีแผลตามร่างกาย ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการรักษา อย่างไรก็ตามหญิงที่ได้รับบาดเจ็บไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่อย่างใด ขณะที่นายมิโตมะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ขณะที่ทางเอเยนต์ของมิโตมะได้ออกแถลงว่า เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์นี้ และพร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย เราจะดำเนินการยกระดับความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่และเสริมสร้างการอบรมในด้านนี้อย่างเข้มข้น ทั้งนี้เราขอกล่าวคำขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อผู้ประสบเหตุ ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอีกครั้ง
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงโตเกียวได้เข้าสอบสวนในประเด็นดังกล่าว เพื่อได้ข้อสรุปถึงชัดเจนถึงอุบัติเหตุครั้งนี้ และจะดำเนินตามกฎหมายต่อไป
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