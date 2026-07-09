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อวสานน้ำส้มขวด ยึดเกล็ดส้มกระป๋องลักลอบนำเข้า ไร้ อย. น้ำหนัก 2 ตัน
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังแห่งหนึ่งในย่านอ่อนนุช กรุงเทพฯ หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากต่างประเทศโดยไม่เสียภาษีและไม่ผ่าน อย. เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มบรรจุขวดจำหน่าย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางน้ำหนักรวมกว่า 2,016 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา น.ส.ลำไพฯ กรรมการบริษัท ฐานช่วยซ่อนเร้นหรือรับไว้ซึ่งของที่รู้ว่านำเข้ามาโดยผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ศุลกากร เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
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