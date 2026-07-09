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สาเหตุ น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ควบคุมได้แล้ว ยันไม่ทำให้ถนน-อาคารทรุด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 10:42 น.
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รฟม. แจงน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วง ไม่กระทบโครงสร้าง
ภาพจาก Facebook : บิ๊กเกรียน

รฟม. คุมเหตุน้ำรั่วบ่อรับน้ำอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงแยกวงเวียนใหญ่ได้แล้ว ยืนยันไม่กระทบโครงสร้าง ด้านนายกฯ ลงพื้นที่ด่วน สั่งเฝ้าระวังอาคารโดยรอบ เตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย

จากเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (Sump Pit) ลึกประมาณ 30 เมตรจากผิวถนน บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ชี้แจงสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากน้ำซึมบริเวณรอยต่อของบ่อรับน้ำ ยืนยันไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเร่งปรับปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) เพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำ พร้อมควบคุมปริมาณน้ำตามหลักวิศวกรรมอย่างใกล้ชิด

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำได้แล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียง รฟม. ยังสั่งการให้ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างและผู้รับจ้าง ตรวจสอบและเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 23.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึงคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แก่ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ นายสรรเพชญ บุญญามณี และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ รฟม. เพิ่มการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารข้างเคียงอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน พร้อมเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมให้การสนับสนุน

รฟม. เข้าตรวจสอบกรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า-3
ภาพจาก Facebook : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รฟม. เข้าตรวจสอบกรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า-2
ภาพจาก Facebook : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รฟม. เข้าตรวจสอบกรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า
ภาพจาก Facebook : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

 

ข้อมูลจาก : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 10:42 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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