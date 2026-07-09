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ไรเดอร์หัวร้อน เตะเสยหน้า หญิงวัย 61 เลือดคลั่งในสมอง หลังรถจยย.ชนกันกลางถนน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 10:52 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 10:53 น.
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ไรเดอร์หัวร้อน เตะเสยหน้า หญิงวัย 61 เลือดคลั่งในสมอง หลังรถจยย.ชนกันกลางถนน

ไรเดอร์หัวร้อน เตะเสยหน้า หญิงชราวัย 61 คู่กรณี เลือดคลั่งในสมอง หลังเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันกลางถนน

กลายเป็นคลิปวิดีโอที่ตกเป็นที่วิพากย์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก อาตี๋เล็ก สกุลโรเตอร์ ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางถนนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เผยให้เห็นภาพหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน ซึ่งคันหนึ่งเป็นไรเดอร์ ส่วนคู่กรณีนอนบาดเจ็บเลือดอาบหน้าอยู่บนพื้นถนนเป็นคุณยายอายุ 61 ปี

แต่สิ่งที่ทำให้คนในสังคมรับไม่ได้อย่างมากหลังจากได้ดูคลิปดังกล่าว คือ พฤติกรรมของไรเดอร์หัวร้อน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ เดินเข้าไปเตะเข้าที่บริเวณใบหน้าของคุณยายวัย 61 ปี ที่เป็นคู่กรณีนอนบาดเจ็บอยู่บนพื้นถนนอย่างเต็มแรงด้วยความโมโห ทั้งยังชี้หน้าด่าทออย่างหัวเสียที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ต รวมถึงชาวบ้านบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก

ไรเดอร์หัวร้อน เตะเสยหน้า หญิงวัย 61 เลือดคลั่งในสมอง หลังรถจยย.ชนกันกลางถนน-2
ภาพจาก : FB อาตี๋เล็ก สกุลโรเตอร์

ล่าสุดทางเพจ อาตี๋เล็ก สกุลโรเตอร์ ได้มีการรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลิปดังกล่าวระบุว่า “ตามที่ปรากฏในสื่อโซเชียลเหตุการณ์ทำร้ายผู้บาดเจ็บในขณะเกิดอุบัติเหตุนั้น ชุดสืบสวน รับทราบแล้วได้ลงพื้นที่เกิดเหตุ พบว่าเกิดอุบัติเหตุ รถ จยย.ชนกับรถจยย. บริเวณจุดกลับรถบ้านบะขาม มีผู้ได้รับบาดเจ็บ (ฝั่งที่ถูกทำร้ายร่างกาย) คือ น.ส.สมพาน อายุ 61 ปี

จากการซักถามทราบว่าคู่กรณีที่ทำร้ายร่างกายเป็นไรเดอร์ ขับขี่รถ จยย. ยามาฮ่า สีน้ำเงินเข้ม ป้ายทะเบียน จ.มหาสารคาม ทราบชื่อภายหลัง คือ นายนิสิต ซึ่งจากการตรวจสอบ ได้รับบาดเจ็บบริเวณศรีษะ กู้ชีพส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่นราม

ทั้งนี้ สภ. เมืองขอนแก่น ได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์ผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายคู่กรณีมาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเรียบร้อย ต่อมาเวลา 15.00 น. นายนิสิตฯ ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงตัว จากนั้นชุดสืบสวนได้พาตัว นายนิสิตฯ เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไป”

ไรเดอร์หัวร้อน เตะเสยหน้า หญิงวัย 61 เลือดคลั่งในสมอง หลังรถจยย.ชนกันกลางถนน-7s
ภาพจาก : FB อาตี๋เล็ก สกุลโรเตอร์

ขณะที่ทางหน้าเพจ แจ้งข่าว ขอนแก่น ได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของคุณยายวัย 61 ปี คู่กรณีที่ถูกไรเดอร์ทำร้ายร่างกาย หลังอุบัติเหตุรถจักรยายนต์ชนกัน ระบุว่า “คืบหน้า เคสทำร้ายหญิงวัย 61 เลือดคลั่งในสมอง ขาหัก และได้ดามคอ หมอยังไม่นัดวันผ่า คนเป็นห่วงเยอะเลยนะครับป้า สู้ ๆ นะครับ หายไว ๆ ฟื้นตัวไว ๆ ครับ”

ไรเดอร์หัวร้อน เตะเสยหน้า หญิงวัย 61 เลือดคลั่งในสมอง หลังรถจยย.ชนกันกลางถนน-4
ภาพจาก : FB แจ้งข่าว ขอนแก่น

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อ้างอิงจาก : FB อาตี๋เล็ก สกุลโรเตอร์, แจ้งข่าว ขอนแก่น

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 10:52 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 10:53 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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