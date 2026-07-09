คุกตลอดชีวิต “หมอฆาตกรเยอรมัน” ฉีดยาฆ่าผู้ป่วย ก่อนเผาบ้าน หวั่นยอดจริงสูง 76 ศพ
คุกตลอดชีวิต หมอฆาตกรเยอรมัน ฉีดยาฆ่าผู้ป่วย ก่อนเผาบ้าน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 15 ศพ อัยการเผยคนร้ายไม่มีเหตุจูงใจนอกจากอยากฆ่าคน
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า ศาลในประเทศเยอรมนีได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต นาย โยฮันเนส เอ็ม หมอฆาตกรต่อเนื่อง ที่ใช้ส่วนผสมของยาออกฤทธิ์กดประสาทที่ถึงแก่ชีวิตฉีดให้คนไข้ 15 คน ก่อนจุดไฟเผาบ้านเพื่ออำพรางคดี
โดยนายโยฮันเนส ซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อเต็มตามกฎหมายเยอรมนี ได้ฉีดยาฆ่าผู้ป่วยหญิง 12 คน และผู้ชาย 3 คน ตั้งแต่อายุ 25 ปี ถึง 94 ปี ขณะเดินทางไปรักษาที่บ้านพัก ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2564 ถึง กรกฎาคม 2567
อย่างไรก็ตามประธานผู้พิพากษาระบุว่า มีความเป็นไปได้ว่าผู้เสียชีวิต 15 ศพนั้นอาจจะเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็ง และอาจจะมีผู้เสียชีวิตจริงสูงถึง 76 ศพ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเพิ่มเติม
ทางอัยการยังระบุต่อศาลอีกด้วยว่าผู้ก่อเหตุนั้นไม่มีแรงจูงใจใดๆ นอกจากมีความปรารถนาอยากฆ่าคน
ซึ่งทางศาลยังระบุอีกว่า เนื่องจากความร้ายแรงของคดีดังกล่าว ไม่มีการพิจารณาทบทวนพักโทษหรือลดโทษเมื่อครบ 15 ปี และสั่งห้ามมิให้เขากลับมาประกอบวิชาชีพแพทย์อีกต่อไป
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