การเงินเศรษฐกิจ

กยศ. หนี้เสียพุ่ง 50% เตือนปี 2570 อาจไม่มีเงินให้รุ่นน้องกู้เรียน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 10:45 น.
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กยศ. หนี้เสียพุ่ง 50% เตือนปี 2570 อาจไม่มีเงินให้รุ่นน้องกู้เรียน

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำลังเผชิญกับมรสุมครั้งใหญ่ ทั้งในด้านสถานะทางการเงินและระบบการจัดการหนี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า กยศ. ได้เดินทางมาถึงจุดที่ระบบเดิมไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ หากไม่เร่งปรับตัว

จากบทวิเคราะห์โดย อ.วีระ ธีระภัทรานนท์ เตือนว่า กยศ. กำลังเผชิญกับอัตราหนี้เสีย (NPL) สูงถึง 50% ซึ่งหากเทียบกับสถาบันการเงินทั่วไปถือเป็นวิกฤตระดับรุนแรง หัวใจสำคัญของกองทุนคือการเป็น ‘กองทุนหมุนเวียน’ ที่ผู้กู้รุ่นพี่ต้องชำระคืนเพื่อเป็นทุนให้รุ่นน้อง แต่ปัจจุบันผู้กู้จำนวนมากเลือกที่จะลำดับความสำคัญในการชำระหนี้ กยศ. ไว้เป็นลำดับท้ายสุด ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องที่รุนแรงจนต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในปี 2570 กองทุนอาจไม่มีเงินหมุนเวียนเพียงพอ แม้จะมีการของบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนกว่า 9,000 ล้านบาทก็ตาม

ทางด้านผู้แทนจาก กยศ. ได้ชี้แจงมาตรการตอบโต้เพื่อดึงเงินกลับเข้าสู่ระบบ ว่าเริ่มดำเนินมาตรการติดตามหนี้เชิงรุก ตั้งแต่วันที่ 18 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เงินคืนกลับมากว่า 30 ล้านบาท กรณีผู้กู้เพิกเฉย กองทุนจำเป็นต้องเข้าสู่ขั้นตอนการฟ้องร้องและบังคับคดี แต่ยังคงเปิดโอกาสให้ไกล่เกลี่ย โดยขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สูงสุดถึง 9 ปี

มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ กฎหมายฉบับใหม่เปิดช่องให้ผู้กู้ปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ผู้กู้จะได้รับคือ การปลดภาระผู้ค้ำประกันทั้งหมด และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 15 ปี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยรายงานสถิติข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 ยอดผู้กู้ยืมเงินกองทุนมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,427,812 บัญชี

กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ มีจำนวน 3,662,487 บัญชี คิดเป็นสัดส่วน 49% ของบัญชีทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มผู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วจำนวน 2,074,967 บัญชี คิดเป็น 28%

ผู้กู้ที่ยังอยู่ในช่วงปลอดหนี้มีจำนวน 1,613,703 บัญชี คิดเป็น 22% กลุ่มผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพมีจำนวน 76,655 บัญชี คิดเป็น 1% จากยอดรวมทั้งหมด ข้อมูลชุดนี้ช่วยให้ประชาชนทราบสถานะความคืบหน้าในการชำระเงินคืนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อย่างชัดเจน

เป้าหมายสูงสุดของ กยศ. คือการกลับมาบริหารจัดการด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพางบประมาณแผ่นดิน ดังเช่นความสำเร็จในช่วงปี 2561-2567 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญที่สุดคือการเรียกคืนความเชื่อมั่นและวินัยทางการเงินจากลูกหนี้รุ่นพี่ เพื่อให้ระบบหมุนเวียนเงินกู้กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบต่อโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนรุ่นถัดไป

ปัจจุบัน กยศ. ได้ดำเนินการคำนวณยอดหนี้ใหม่เสร็จสิ้นแล้วกว่า 4.1 ล้านบัญชี (หรือ 99.56%) เพื่อรองรับกฎหมายใหม่ และมีการชี้แจงกรณียอดหนี้ในแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ที่อาจไม่ลดลงทันทีหลังถูกหักเงินเดือน โดยขอให้ผู้กู้ตรวจสอบข้อมูลและติดต่อ Call Center เพื่อความถูกต้อง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 10:45 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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