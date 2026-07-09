ลูกค้าใจหาย! T-Bone Steak House ร้านสเต๊กชื่อดัง ขอนแก่น ประกาศปิดกิจการถาวร
ลูกค้าใจหาย! ปิดตำนาน T-Bone Steak House ร้านสเต๊กชื่อดัง ขอนแก่น ประกาศปิดกิจการถาวร 10 ก.ค.นี้ ลูกค้าแห่แชร์ความทรงจำเพียบ
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียและชาวขอนแก่นต่างพากันใจหาย เมื่อเพจเฟซบุ๊กของร้าน T-Bone Steak House ร้านสเต๊กชื่อดังระดับตำนานของจังหวัดขอนแก่น โพสต์ข้อความประกาศปิดกิจการอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า
“เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทางร้านขอแจ้งให้ทราบว่า ร้านจะเปิดให้บริการวันที่8-9 กรกฎาคม 2569 เป็นวันสุดท้าย และจะปิดกิจการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางร้านขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเรามาโดยตลอด ความอุปการคุณของทุกท่านเป็นกำลังใจและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการของร้านเสมอ
ทางร้านขอกราบขอบพระคุณจากใจ และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง”
หลังประกาศดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ลูกค้าที่เคยอุดหนุนร้านสเต็กชื่อดังนี้ต่างเข้ามาแสดงความรู้สึกเสียดายและร่วมแชร์ความทรงจำที่มีต่อร้าน ส่วนหนึ่งเล่าว่า “ตอนพ่อมีชีวิตอยู่ จะตั้งตารอขับรถจาก สกล ไปหาหมอที่ รพ.ศรี ทุก 3 เดือน เพื่อทาน t bobe steak เลยค่ะ “
“ร้านตำนานคู่เมืองขอนแก่น เป็นร้าน steak ที่กินแล้วคุ้มค่าราคาที่จ่ายที่สุดตั้งแต่เคยกินมาแล้วครับ”
“ฮืออออ ข่าวเศร้าที่สุดของปี กินตั้งแต่เรียนประถมจนทำงาน กินตั้งแต่ราคาร้อยต้นๆ กินตั้งแต่ร้านยังอยู่ริมถนนมิตรภาพ ยังไม่ขยายร้าน ย้ายร้านมาฝั่งกังสดาลก็ยังตามมากินจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ”
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