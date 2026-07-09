ข่าว

เปิดประวัติ “พิพัฒ พะเนียงเวทย์” แม่ทัพมาม่า เสียชีวิตอย่างสงบ วัย 87 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 10:28 น.
85
เปิดประวัติ "พิพัฒ พะเนียงเวทย์" แม่ทัพมาม่า เสียชีวิตอย่างสงบ วัย 87 ปี
ภาพจาก : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ประธานไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) ถึงแก่กรรม 9 กรกฎาคม 2569 หลังร่วมบุกเบิกแบรนด์มาม่ากว่า 5 ทศวรรษ กำหนดสวดพระอภิธรรมที่วัดเทพศิรินทร์ ถึง 15 กรกฎาคม ก่อนฌาปนกิจ 16 กรกฎาคมนี้

พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFMAMA ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 สิริอายุ 87 ปี ตามรายงานของหลายสำนักข่าวไทย

พิพัฒเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์มาตั้งแต่ยุคก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2515 ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนระหว่างเพรซิเดนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์จากไต้หวันกับสหพัฒนพิบูล เขาถือเป็นหนึ่งในลูกหม้อคนสำคัญของเครือสหพัฒน์ ได้รับความไว้วางใจจากเทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือ ให้เข้ามาดูแลธุรกิจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตั้งแต่ต้น

“พิพัฒ พะเนียงเวทย์” หัวเรือใหญ่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” ถึงแก่กรรมด้วยวัย 87 ปี

ตลอดกว่า 50 ปีที่ผ่านมา พิพัฒบริหารงานด้วยความรอบคอบ เน้นคุณภาพสินค้าและไม่ลงทุนเกินตัว พาแบรนด์มาม่าฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 2540 และวิกฤตโควิด-19 มาได้ จนมาม่าครองส่วนแบ่งตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับหนึ่งของไทยมาถึงปัจจุบัน

ด้านชีวิตส่วนตัว พิพัฒเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ และยังคงว่ายน้ำเป็นประจำแม้เข้าสู่วัยผู้บริหาร ลูกชายของเขาเล่าว่าพ่อมักเตือนเรื่องการลงทุนด้วยคำสั้น ๆ ให้ระมัดระวังและใจเย็น โดยเฉพาะเรื่องการขยายโรงงานและการลงทุนใหม่

ปัจจุบันธุรกิจมาม่าและเครือสหพัฒน์สืบทอดโดยทายาทรุ่นที่ 2 และ 3 ของตระกูลพะเนียงเวทย์ นำโดยพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับพจน์และเพชร พะเนียงเวทย์ ซึ่งดูแลด้านการผลิตและการตลาดตามลำดับ

พิธีสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นที่วัดเทพศิรินทร์ ศาลากลางน้ำ โดยวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 มีพิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. และสวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น. จากนั้นวันที่ 10–15 กรกฎาคม สวดพระอภิธรรมเวลา 18.30 น. ทุกวัน ก่อนพิธีฌาปนกิจในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.00 น.

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว “อันวาร์” ต้อนรับชื่นมื่น เล็งต่อยอดเศรษฐกิจ

20 วินาที ที่แล้ว
ด่วน! บช.น.1 ตรวจสอบอาร์มรูปมังกร สน.ห้วยขวาง พบใช้ผิดระเบียบ สั่งทุกโรงพักเลิกทันที ข่าว

ด่วน! บช.น.1 ตรวจสอบอาร์มรูปมังกร สน.ห้วยขวาง พบใช้ผิดระเบียบ สั่งทุกโรงพักเลิกทันที

20 นาที ที่แล้ว
ผลศาล รธน. ฉบับเต็ม พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ไม่ขัด รธน. ข่าวการเมือง

ผลศาล รธน. ฉบับเต็ม พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน มติ 7 ต่อ 2 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

32 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แยกย้าย! เป๊ก สัณณ์ชัย ตัดสินใจโพสต์ตรง ๆ “ต่างคนต่างอยู่” คนแห่โยงดรามาล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กข่าวลือ งบปี 2570 มีรายการ &quot;ชดเชยกัมพูชา&quot; 18.2 ล้านบาทจริงไหม? ข่าวการเมือง

เช็กข่าวลือ งบปี 2570 มีรายการ “ชดเชยกัมพูชา” 18.2 ล้านบาทจริงไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” รับหนังสือแต่งตั้งผู้ว่า ยินดีรับใช้ประชาชน เตรียมลุยงานต่อ ติดตามประเด็นเก่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธัญญ่า แจงปมขอโทษ หลังดรามาลุกลาม ย้ำ ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่แตะ ยันที่น้องพูดคือความจริง บันเทิง

ธัญญ่า แจงปมขอโทษ หลังดรามาลุกลาม ย้ำ ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่แตะ ยัน ไมร่า โพสต์ความจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
LOVB ประกาศคว้า &quot;ออมสิน ศศิภาพร&quot; หัวเสาทีมชาติไทย ลุยลีกอเมริกาปี 2027 ข่าวกีฬา

LOVB ประกาศคว้า “ออมสิน ศศิภาพร” หัวเสาทีมชาติไทย ลุยลีกอเมริกาปี 2027

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7:2 พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร อัปเดตยอดหนี้ค่าไฟล่าสุดลดเหลือ 3.1 ล้านบาท ข่าว

รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร แบกค่าไฟสะสม 3.1 ล้าน ลดใช้พลังงาน ขอรับบริจาคต่อเนื่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้าวจัด! หนุ่มปาเจโร่ แพ้เสียงแตร ลงจากรถด่ากราด-ตบไรเดอร์สาว กลางแยกอโศก ข่าว

ห้าวจัด! หนุ่มปาเจโร่ แพ้เสียงแตร ลงจากรถด่ากราด-ตบไรเดอร์สาว กลางแยกอโศก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลพิพากษาลดโทษ 2 ผู้ต้องหา ช่วยเหลือมือบึ้มเจาะไอร้อง จำคุก 9 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์หัวร้อน เตะเสยหน้า หญิงวัย 61 เลือดคลั่งในสมอง หลังรถจยย.ชนกันกลางถนน ข่าว

ไรเดอร์หัวร้อน เตะเสยหน้า หญิงวัย 61 เลือดคลั่งในสมอง หลังรถจยย.ชนกันกลางถนน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ดัน อีสปอร์ต เปิดบิ๊กโปรเกต์ระดับประเทศ ประชันฝีมือ 77 จังหวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รฟม. แจงน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วง ไม่กระทบโครงสร้าง ข่าว

สาเหตุ น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ควบคุมได้แล้ว ยันไม่ทำให้ถนน-อาคารทรุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. หนี้เสียพุ่ง 50% เตือนปี 2570 อาจไม่มีเงินให้รุ่นน้องกู้เรียน เศรษฐกิจ

กยศ. หนี้เสียพุ่ง 50% เตือนปี 2570 อาจไม่มีเงินให้รุ่นน้องกู้เรียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“คาโอรุ มิโตมะ” ดาวดังไบรตัน ขับรถชนคนปั่นจักรยานกรุงโตเกียว คู่กรณีบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;พิพัฒ พะเนียงเวทย์&quot; แม่ทัพมาม่า เสียชีวิตอย่างสงบ วัย 87 ปี ข่าว

เปิดประวัติ “พิพัฒ พะเนียงเวทย์” แม่ทัพมาม่า เสียชีวิตอย่างสงบ วัย 87 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อวสานน้ำส้มขวด ยึดเกล็ดส้มกระป๋องลักลอบนำเข้า ไร้ อย. น้ำหนัก 2 ตัน ข่าว

อวสานน้ำส้มขวด ยึดเกล็ดส้มกระป๋องลักลอบนำเข้า ไร้ อย. น้ำหนัก 2 ตัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุกตลอดชีวิต “หมอฆาตกรเยอรมัน” ฉีดยาฆ่าผู้ป่วย ก่อนเผาบ้าน หวั่นยอดจริงสูง 76 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นุ้งนิ้ง ชลธิดา เน็ตไอดอลคนดัง ถูกแฟนทำร้าย ลั่น ขอถอยออกมา ไม่กลับไปแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าใจหาย! T-Bone Steak House ร้านสเต๊กชื่อดัง ขอนแก่น ประกาศปิดกิจการถาวร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย นักร้องสาว เสียชีวิตในวัย 36 ปี พ่อจี้สอบรพ.รักษาพลาดจนทำลูกสาวจากไปก่อนวัยอันควร บันเทิง

อาลัย นักร้องสาว เสียชีวิตในวัย 36 ปี พ่อจี้สอบรพ.รักษาพลาดจนทำลูกสาวจากไปก่อนวัยอันควร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เริ่มแล้ว ศาลนัดวินิจฉัย พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน คาดรู้ผลไม่เกินบ่ายโมง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รังสิมันต์ โรม รับหนังสือแม่น้องเมย จี้สอบคดีเสียชีวิตเตรียมทหารอีกครั้ง ข่าว

รังสิมันต์ โรม รับหนังสือแม่น้องเมย จี้สอบคดีเสียชีวิตเตรียมทหารอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 10:28 น.
85
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อนุทิน” เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว “อันวาร์” ต้อนรับชื่นมื่น เล็งต่อยอดเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 9 กรกฎาคม 2569
ผลศาล รธน. ฉบับเต็ม พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ไม่ขัด รธน.

ผลศาล รธน. ฉบับเต็ม พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน มติ 7 ต่อ 2 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่: 9 กรกฎาคม 2569

แยกย้าย! เป๊ก สัณณ์ชัย ตัดสินใจโพสต์ตรง ๆ “ต่างคนต่างอยู่” คนแห่โยงดรามาล่าสุด

เผยแพร่: 9 กรกฎาคม 2569
เช็กข่าวลือ งบปี 2570 มีรายการ &quot;ชดเชยกัมพูชา&quot; 18.2 ล้านบาทจริงไหม?

เช็กข่าวลือ งบปี 2570 มีรายการ “ชดเชยกัมพูชา” 18.2 ล้านบาทจริงไหม?

เผยแพร่: 9 กรกฎาคม 2569
Back to top button