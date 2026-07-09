เปิดประวัติ “พิพัฒ พะเนียงเวทย์” แม่ทัพมาม่า เสียชีวิตอย่างสงบ วัย 87 ปี
ประธานไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) ถึงแก่กรรม 9 กรกฎาคม 2569 หลังร่วมบุกเบิกแบรนด์มาม่ากว่า 5 ทศวรรษ กำหนดสวดพระอภิธรรมที่วัดเทพศิรินทร์ ถึง 15 กรกฎาคม ก่อนฌาปนกิจ 16 กรกฎาคมนี้
พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFMAMA ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 สิริอายุ 87 ปี ตามรายงานของหลายสำนักข่าวไทย
พิพัฒเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์มาตั้งแต่ยุคก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2515 ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนระหว่างเพรซิเดนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์จากไต้หวันกับสหพัฒนพิบูล เขาถือเป็นหนึ่งในลูกหม้อคนสำคัญของเครือสหพัฒน์ ได้รับความไว้วางใจจากเทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือ ให้เข้ามาดูแลธุรกิจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตั้งแต่ต้น
“พิพัฒ พะเนียงเวทย์” หัวเรือใหญ่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” ถึงแก่กรรมด้วยวัย 87 ปี
ตลอดกว่า 50 ปีที่ผ่านมา พิพัฒบริหารงานด้วยความรอบคอบ เน้นคุณภาพสินค้าและไม่ลงทุนเกินตัว พาแบรนด์มาม่าฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 2540 และวิกฤตโควิด-19 มาได้ จนมาม่าครองส่วนแบ่งตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับหนึ่งของไทยมาถึงปัจจุบัน
ด้านชีวิตส่วนตัว พิพัฒเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ และยังคงว่ายน้ำเป็นประจำแม้เข้าสู่วัยผู้บริหาร ลูกชายของเขาเล่าว่าพ่อมักเตือนเรื่องการลงทุนด้วยคำสั้น ๆ ให้ระมัดระวังและใจเย็น โดยเฉพาะเรื่องการขยายโรงงานและการลงทุนใหม่
ปัจจุบันธุรกิจมาม่าและเครือสหพัฒน์สืบทอดโดยทายาทรุ่นที่ 2 และ 3 ของตระกูลพะเนียงเวทย์ นำโดยพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับพจน์และเพชร พะเนียงเวทย์ ซึ่งดูแลด้านการผลิตและการตลาดตามลำดับ
พิธีสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นที่วัดเทพศิรินทร์ ศาลากลางน้ำ โดยวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 มีพิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. และสวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น. จากนั้นวันที่ 10–15 กรกฎาคม สวดพระอภิธรรมเวลา 18.30 น. ทุกวัน ก่อนพิธีฌาปนกิจในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.00 น.
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