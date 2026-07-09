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นุ้งนิ้ง ชลธิดา เน็ตไอดอลคนดัง ถูกแฟนทำร้าย ลั่น ขอถอยออกมา ไม่กลับไปแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 10:15 น.
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นุ้งนิ้ง ชลธิดา เน็ตไอดอลสาวเล่านาทีถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย ปมหึงหวง ล่าสุดประกาศยุติความสัมพันธ์ หอบหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว

โซเชียลส่งกำลังใจ กรณี นุ้งนิ้ง ชลธิดา พลแสน เน็ตไอดอลและครีเอเตอร์สาวสุดเซ็กซี่เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Cholthida Phonsan โพสต์คลิปกล้องวงจรปิดความยาว 1.27 นาที ขณะถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย ทั้งเตะ ชกที่ลำตัว และจับขาลากจากเตียงบนพื้น โดยที่เธอพยายามใช้เท้าถีบและเอาตัวรอด หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเปิดบาดแผลตามร่างกาย รอยคล้ายถูกข่วนบริเวณคอ และรอยช้ำถูกชนที่แขน

สาวนุ้งนิ้ง โพสต์คลิปวิดีโอระบุแคปชั่นว่า “คนที่บอกจะดูแลเราให้ดีที่สุดคือคนที่ทำเราเจ็บที่สุด”

จากนั้นเล่าสาเหตุก่อนถูกทำร้ายว่า “เหตุมีอยู่ว่าเค้าเข้ามาดูโทรศัพท์เรา เลื่อนไปเจอคลิปงานสงกรานต์แต่เราไม่ได้ไป เรา airdrop จากคนรู้จักมาแต่เค้าไม่เชื่อ สงกรานต์ปีนี้เรานอนป่วยคนที่ติดตามจะเห็นว่าเราไม่ได้ลงอะไรปีนี้มีแต่เอาคลิปปีที่แล้วมาลง 1 คลิป

เราเคยเลิกกันไปช่วงหนึ่งเพราะเค้าทำให้เราต้องถอดเล็บเราเลยบอกเลิกคิดจะตัดใจและเราก็มีคุยกับคนอื่นบ้าง และก็ยังติดต่อเขาบ้าง เราตัดเขาไม่ได้แต่เราก็อยากลองคุยกับคนอื่นเผื่อเราจะตัดใจได้ สรุปเราก็กลับไปคบเขาก็มาเห็นแชทและก็หาว่ามีชู้อันนี้ด่าเราได้เลยเราผิดเองที่ไม่ยอมตัดก่อนจะไปคุยกับคนอื่น เราอยากบอกไว้เผื่อฝั่งนั้นมาพูด”

อย่างไรก็ดี เธอยืนยันว่าถอยออกมาจากอีกฝ่ายแล้วและจะไม่มีวันกลับไปอีก ตอนนี้เดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คลิปเหตุการณ์

นุ้งนิ้ง ชลธิดา ถูกแฟนทำร้าย
ภาพจาก Facebook : Cholthida Phonsan
นุ้งนิ้ง ชลธิดา พลแสน เล่าสาเหตุถูกแฟนทำร้าย
ภาพจาก Facebook : Cholthida Phonsan

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 10:15 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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