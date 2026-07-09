เริ่มแล้ว ศาลนัดวินิจฉัย พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน คาดรู้ผลไม่เกินบ่ายโมง
เริ่มแล้ว ศาลนัดวินิจฉัย พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน คาดรู้ผลไม่เกินบ่ายโมงของวันนี้ หลังถูกร้องว่า พ.ร.ก. ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง
จากกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ผลการพิจารณาเรื่อง พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 11/2569)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 133 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ว่า
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคหนึ่ง
โดยกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 นาฬิกา ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคสอง กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เริ่มปรึกษาหารือ และลงมติแล้ว โดยคำร้องคดีดังกล่าวจะไม่มีไม่มีการออกนั่งบัลลังก์ เนื่องจากเป็นคดีที่เป็นปัญหาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคาดว่าจะรู้ผลก่อนบ่ายโมงของวันนี้ (9 ก.ค. 69)
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