ข่าวการเมือง

เริ่มแล้ว ศาลนัดวินิจฉัย พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน คาดรู้ผลไม่เกินบ่ายโมง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 09:48 น.
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เริ่มแล้ว ศาลนัดวินิจฉัย พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน คาดรู้ผลไม่เกินบ่ายโมงของวันนี้ หลังถูกร้องว่า พ.ร.ก. ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง

จากกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ผลการพิจารณาเรื่อง พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 11/2569)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 133 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ว่า

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคหนึ่ง

โดยกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 นาฬิกา ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคสอง กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องนั้น

ล่าสุดมีรายงานว่า องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เริ่มปรึกษาหารือ และลงมติแล้ว โดยคำร้องคดีดังกล่าวจะไม่มีไม่มีการออกนั่งบัลลังก์ เนื่องจากเป็นคดีที่เป็นปัญหาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคาดว่าจะรู้ผลก่อนบ่ายโมงของวันนี้ (9 ก.ค. 69)

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 09:48 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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