อาลัย นักร้องสาว เสียชีวิตในวัย 36 ปี พ่อจี้สอบรพ.รักษาพลาดจนทำลูกสาวจากไปก่อนวัยอันควร
อาลัย นักร้องสาว “ลอเรน เบนเน็ตต์” เสียชีวิต ในวัย 36 ปี หลังมีอาการแพ้ยารุนแรง พ่อจี้สอบรพ.รักษาพลาด ทำลูกสาวจากไปก่อนวัยอันควร
วงการเพลงสากลต้องสูญเสียศิลปินมากความสามารถอย่าง “ลอเรน เบนเน็ตต์” (Lauren Bennett) อดีตสมาชิกวง G.R.L. และเจ้าของเสียงร้องในเพลงฮิตระดับโลกอย่าง “Party Rock Anthem” เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 36 ปี
ภายหลังข่าวการจากไปของ ลอเรน ทางด้าน “ริชาร์ด เบนเน็ตต์” ผู้เป็นพ่อ ได้เปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต ลอเรนมีอาการแพ้ยาที่ได้รับจากแพทย์อย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างมาก พ่อรู้สึกผิดหวังกับระบบสาธารณสุขของอังกฤษ (NHS) บุคลากรทางการแพทย์ละเลยการดูแลรักษาลูกสาวของเขา ทำให้ครอบครัวต้องสูญเสียลูกสาวไปก่อนวัยอันควร
ขณะนี้การเสียชีวิตของ “ลอเรน เบนเน็ตต์” อยู่ภายใต้การสอบสวนอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานชันสูตรศพของเคนต์และเมดเวย์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวคาดว่าจะสรุปผลได้ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ท่ามกลางเพื่อนร่วมวงและแฟนเพลงต่างร่วมไว้อาลัยให้กับการจากไปของเธอด้วยความรัก
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ภาพจาก : IG laurenbennett, grl
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