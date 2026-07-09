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รังสิมันต์ โรม รับหนังสือแม่น้องเมย จี้สอบคดีเสียชีวิตเตรียมทหารอีกครั้ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 09:41 น.
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รังสิมันต์ โรม รับหนังสือแม่น้องเมย จี้สอบคดีเสียชีวิตเตรียมทหารอีกครั้ง
Rangsiman Rome - รังสิมันต์ โรม (Facebook)

รังสิมันต์ โรม ประธาน กมธ.กฎหมายฯ รับยื่นหนังสือจากแม่น้องเมย ขอให้สอบข้อเท็จจริงคดีนักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิตปี 2560 อีกครั้ง

รังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือ 2 เรื่องในวันเดียว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. เรื่องแรกเป็นคำร้องจากนางสุกัลยา ตัญกาญจน์ แม่ของนายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือ “น้องเมย” นักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิตระหว่างถูกธำรงวินัยในโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

ผลชันสูตรและการสอบสวนของคณะกรรมการกองทัพไทยระบุว่า สาเหตุการเสียชีวิตคือภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน การตรวจสอบพบว่านักเรียนเตรียมทหารเคยถูกลงโทษทางวินัยในอดีต แต่ผลสอบสวนและไทม์ไลน์วันเสียชีวิตชี้ว่าอาการป่วยกำเริบขึ้นเอง ไม่ได้เกิดจากการลงโทษในวันนั้น

รังสิมันต์ โรม ประธาน กมธ.กฎหมายฯ รับยื่นหนังสือจากแม่น้องเมย
Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม (Facebook)

ครอบครัวเคยดำเนินคดีกับรุ่นพี่และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมทหารในข้อหาทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย แต่พนักงานสอบสวนและอัยการศาลทหารมีคำสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชี้ว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว ผ่านมา 9 ปี ครอบครัวยังไม่ได้รับความคืบหน้าเพิ่มเติม จึงขอให้ กมธ.สอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง โรมกล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัว และรับเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ กมธ. โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ครอบครัวทราบต่อไป

ช่วงบ่ายเวลา 14.30 น. โรมรับหนังสืออีกฉบับจากน.ส.เกตุแก้ว สำเภาทอง ประธานสมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย สส.สมุทรสงคราม พรรคประชาชน เรื่องเกษตรกรนาเกลือในตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม หมู่ 6, 8, 10 และ 11 ถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุม ดำเนินคดี และไล่ที่ออกจากพื้นที่ที่ทำนาเกลือสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

เกษตรกรถูกดำเนินคดีแล้ว 5 คน หากถูกไล่ที่จริงจะไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีอาชีพทำกิน สมาพันธ์เคยทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังจังหวัดแล้ว แต่ได้รับแจ้งว่าจะดำเนินการไล่ที่ต่อไป จึงขอให้ กมธ.ช่วยพิสูจน์สิทธิทำกินและการครอบครองที่ดิน

โรมรับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ กมธ. โดยวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 คณะ กมธ.จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรับฟังปัญหาเพิ่มเติม ผลการพิจารณาทั้งสองกรณีจะแจ้งให้ผู้ยื่นหนังสือทราบในลำดับถัดไป

ครอบครัวเคยดำเนินคดีกับรุ่นพี่และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมทหารในข้อหาทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม (Facebook)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 09:41 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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