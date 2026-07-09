เจอซากเครื่องบินบรรทุกสินค้าปากีฯ ตกในทะเล ยังไม่ทราบชะตานักบินและลูกเรือ
เจ้าหน้าที่เจอเจอซากเครื่องบินบรรทุกสินค้าปากีฯ หลังประสบปัญหาตกในทะเลอาราเบียน ยังไม่ทราบชะตากรรมนักบินและลูกเรือทั้ง 5 ชีวิต
จากกรณีที่เครื่องบินบรรทุกสินค้าที่มีนักบินและลูกเรือรวม 5 คน สูญหายในประเทศปากีสถาน โดยเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นรุ่นโบอิ้ง 737 และเป็นของสายการบิน K2 สายการบินสัญชาติปากีสถาน ซึ่งเครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และกำลังมุ่งหน้าเมืองการาจี ในประเทศปากีสถาน
จากข้อมูลเรดาห์พบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวได้ลดความสูงอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะหักเลี้ยวกระทันหัน และขาดติดต่อไป ซึ่งก่อนเกิดเหตุนักบินได้แจ้งเมื่อเวลา 21.18 น. ตามเวลาท้องถิ่นว่า พวกเขาเผชิญปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว SCMP ได้รายงานว่า เจ้าหน้าที่พบซากชิ้นส่วนเครื่องบินลำดังกล่าวแล้วในทะเลอาราเบียน โดยทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าปฏิบัติการเป็นไปอย่างยากลำบาก ทางเจ้าหน้าที่กำลังตามหาซากเครื่องบินที่เรือ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะอยู่ลึกลงไป 3,000 เมตรและต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบชะตากรรมของลูกเรือและนักบินทั้ง 5 คนที่สูญหายจากอุบัติเหตุดังกล่าว และกำลังเร่งตามหาต่อไป
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