“อนุทิน” ตีมึนถาม “ณัฐพงษ์” คือใคร หลังโดนจี้ให้ลาออก หาก พ.ร.ก. เงินกู้ไม่ผ่าน
อนุทิน ตีมึน เท้ง ณัฐพงษ์ คือใคร หลังโดนจี้ให้ลาออก หาก พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน ไม่ผ่านการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย ถึง กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท เพื่อรับมือวิกฤตและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวันนี้ ว่า ต้องให้ความเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูกพันทุกองค์กร ขอให้รอฟังผล
เมื่อถามว่า กรณีนายกฯอยู่ระหว่างเดินทางไปประเทศมาเลเซีย ไม่ว่าผลออกมาอย่างไร ก็เตรียมพร้อมสั่งการได้ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ต้องสั่งการอะไร รอฟังคำวินิจฉัย และปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาล
เมื่อถามว่า ขณะนี้ฝ่ายค้านจี้ถามหาความรับผิดชอบจากนายกฯ หากคำวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบ นายกฯ ถามว่า ”ใคร“ ผู้สื่อข่าวจึงตอบว่า ”ฝ่ายค้าน“ นายกฯ จึงถามต่อว่า ฝ่ายค้านคนไหน บอกด้วย จะได้รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงถามแบบนั้น ฝ่ายค้านมีตั้ง 100 กว่าคน
ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่า เป็นนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน นายกฯ หัวเราะ ก่อนถามว่า “ใครนะ ใครคือณัฐพงษ์” ก่อนผู้สื่อข่าวจะตอบว่า “คุณเท้ง”
นายอนุทิน จึงตอบกลับ “อ๋อ หัวหน้าเท้ง” จากนั้น ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า นายณัฐพงษ์ ระบุว่า หากมีความผิดพลาดร้ายแรง นายกฯถึงขั้นต้องลาออก นายอนุทินยิ้ม ก่อนถามกลับว่า “เขาเป็นใครนะ” ผู้สื่อข่าวตอบกลับว่า “ผู้นำฝ่ายค้าน” นายกฯ ตอบว่า “อ๋อ โอเค”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” รู้สึกอบอุ่นอยู่ท่ามกลางเหล่าทัพ ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมปกป้องอธิปไตยเต็มที่
- ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติไต่สวนกรณี พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน กำหนดลงมติ 9 ก.ค. 69
- “อนุทิน” ให้แจ้งความ “นักการเมือง” ยกพวกซ้อมนักข่าว ยันไม่ใช่คณะทำงานนายก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: