การเงินเศรษฐกิจ

ประวัติ “สุภาพร พิมพงษ์” คือใคร ปริศนาหุ้นทิพย์แสนล้าน เขย่าตลาดทุนไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 09:15 น.
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ประวัติ "สุภาพร พิมพงษ์" คือใคร ปริศนาหุ้นทิพย์แสนล้าน เขย่าตลาดทุนไทย

ประวัติ “สุภาพร พิมพงษ์” คือใคร ปริศนาผู้ถือหุ้นทิพย์แสนล้าน เขย่าตลาดทุนไทย หวั่นกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน

ชื่อของ สุภาพร พิมพงษ์ แทบไม่มีใครรู้จักมาก่อน ไม่มีประวัติเป็นนักลงทุนรายใหญ่ ไม่ใช่ชื่อที่คนในวงการรู้จัก แต่เพียงเวลาไม่นานกลับกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ในสัดส่วนรวม 7.0992% คิดเป็นมูลค่าหุ้นราว 30,000 ล้านบาท

วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 สำนักงาน ก.ล.ต. เผยแพร่แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ซึ่งเปิดเผยว่าสุภาพร พิมพงษ์ เข้าซื้อหุ้น TRUE เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 โดยรายการดังกล่าวระบุว่าทำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ UBS Group AG และเมื่อรวมกับหุ้นเดิม สัดส่วนถือครองขึ้นเป็น 7.0992% ทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 6 ของ TRUE ทันที

การซื้อหุ้นครั้งนี้เพียงรายการเดียวมีมูลค่ากว่า 16,144 ล้านบาท ที่ราคา 14.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่บุคคลธรรมดาทั่วไปจะทำได้ คำถามจึงพุ่งตรงไปที่ตัวตนของเธอทันที

TRUE ออกมาปฏิเสธ พบพิรุธ “หุ้นบุริมสิทธิ”

จุดที่ทำให้เรื่องพลิกจากข่าวนักลงทุนรายใหม่กลายเป็นเรื่องอื้อฉาว คือรายงานของสุภาพรระบุว่าถือ “หุ้นบุริมสิทธิ” ของ TRUE ด้วย ทั้งที่TRUE ยืนยันว่าบริษัทไม่เคยเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่บุคคลทั่วไป และปัจจุบันไม่มีหลักทรัพย์ประเภทหุ้นบุริมสิทธิแล้ว

ยิ่งไปกว่านั้น TRUE ไม่ใช่บริษัทเดียว บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) ก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าพบกรณีลักษณะเดียวกัน โดยสุภาพรยื่นแบบ 246-2 ระบุว่าได้หุ้น MAJOR รวมเกือบ 10% ซึ่งทั้งสองบริษัทยืนยันตรงกันว่าข้อมูลไม่สอดคล้องกับความจริง บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

ไม่ใช่ครั้งแรก ย้อนรอยถึงปี 2564

เมื่อสื่อและนักลงทุนแกะรอยข้อมูลย้อนหลัง พบว่าชื่อสุภาพร พิมพงษ์ มีประวัติยื่นเอกสารการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ระดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำถึง 6 แห่ง ย้อนหลังไปถึงปี 2564 โดยรายงานแรกคือหุ้น MAJOR เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ระบุว่าทำรายการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ Morgan Stanley รายชื่อบริษัททั้งหมดได้แก่ TRUE, MAJOR, GJS, BBL, AAV และ KBANK

หากคิดตามราคาตลาด มูลค่าหุ้นที่เธออ้างว่าถือครองทั้งหมดรวมกันสูงกว่า 94,000 ล้านบาท เกือบแตะระดับแสนล้าน แต่สิ่งที่ประหลาดคือแม้จะรายงานการได้มาซึ่งหุ้นในสัดส่วนที่สูง ชื่อของเธอกลับไม่เคยติดอันดับในกระดานผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เลย จนสื่อพากันเรียกว่ากรณี “หุ้นทิพย์”

ก.ล.ต. ยืนยัน “คนยื่นมีตัวตนจริง” แต่ข้อมูลเต็มไปด้วยพิรุธ

ประเด็นที่ทำให้สังคมสับสนคือ สุภาพรเป็นตัวปลอมหรือไม่ คำตอบจาก ก.ล.ต. คือไม่ใช่ นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ ก.ล.ต. แถลงว่าบุคคลชื่อสุภาพร พิมพงษ์ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบยื่นเอกสารออนไลน์อย่างถูกต้อง และผ่านการตรวจสอบตัวตนเทียบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองแล้ว แต่สิ่งที่ระบบยังสรุปไม่ได้คือข้อมูลจำนวนหุ้นที่เธอกรอกลงไปนั้นเป็นความจริงหรือไม่

พูดง่ายๆ คือ คนมีจริง แต่หุ้นอาจไม่มีจริง

จากการตรวจสอบเบื้องต้น ก.ล.ต. พบข้อพิรุธหลายจุด ได้แก่ เมื่อเช็กวันปิดสมุดทะเบียนย้อนหลังของ 5 หลักทรัพย์ ไม่พบชื่อสุภาพรเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวอ้าง มีการรายงานว่าถือครองหลักทรัพย์บางประเภทที่บริษัทนั้นไม่เคยออกเสนอขายมาก่อน เช่น หุ้นบุริมสิทธิ และตัวเลขสัดส่วนการถือหุ้นขัดแย้งกับข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสิ้นเชิง

อีกข้อสังเกตสำคัญคือ รายงานทั้ง 7 ฉบับ รวม 6 หลักทรัพย์ เพิ่งถูกยื่นเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และ 2 กรกฎาคม 2569 ทั้งที่อ้างว่าเป็นการได้หุ้นมาต่างเวลากันตั้งแต่ปี 2564 และไม่ปรากฏรายงานการจำหน่ายหลักทรัพย์เลย

แรงกระเพื่อมถึงระดับรัฐบาล

เรื่องนี้บานปลายจนถึงระดับนโยบาย วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เปิดเผยว่าได้กำชับเลขาธิการ ก.ล.ต. ให้เร่งตรวจสอบกรณีนี้ เพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และกระทบต่อการทำหน้าที่ของ ก.ล.ต. เอง ขณะที่ฝั่งเจ้าของหุ้น นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปัดตอบเรื่องนี้ โดยระบุว่าต้องไปถาม ก.ล.ต.

ล่าสุดเช้าวันนี้ (9 ก.ค.) เวลา 09.00 ถึง 09.30 น. ก.ล.ต. ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงกรณีนี้ นำโดยนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. โดยก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. ประกาศชัดว่าหากผลตรวจสอบพบว่าเป็นการรายงานข้อมูลเท็จ จะมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 1 แสนบาท

ทำไมเรื่องนี้จึงใหญ่กว่าตัวบุคคล

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าสุภาพรเป็นใครเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่คำถามว่า ทำไมระบบรับรายงานของ ก.ล.ต. จึงปล่อยให้ข้อมูลที่มีพิรุธชัดเจนขนาดนี้เผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีการกลั่นกรอง เพราะแบบ 246-2 คือข้อมูลที่นักลงทุนทั้งตลาดใช้ตัดสินใจ หากใครก็ตามสามารถกรอกตัวเลขถือหุ้นหลายหมื่นล้านบาทเข้าระบบได้โดยไม่ถูกตรวจสอบก่อน ก็เท่ากับว่าระบบเปิดเผยข้อมูลของตลาดทุนไทยมีช่องโหว่ที่ใครก็ใช้ปั่นราคาหรือสร้างความปั่นป่วนได้ นี่คือประเด็นที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดทุนไทย และก่อให้เกิดคำถามถึงความน่าเชื่อถือของระบบการเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้น

สรุปสั้นๆ คือ ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าสุภาพร พิมพงษ์ เป็นใครกันแน่ รู้เพียงว่าเธอมีตัวตนจริงตามทะเบียนราษฎร์ ยื่นรายงานถือหุ้นมูลค่ารวมเกือบแสนล้านบาทใน 6 บริษัทใหญ่ แต่ไม่พบหลักฐานว่าถือหุ้นเหล่านั้นจริงแม้แต่บริษัทเดียว และ ก.ล.ต. กำลังสอบเชิงลึกว่าเป็นความผิดพลาด ความเข้าใจผิด หรือการจงใจแจ้งข้อมูลเท็จซึ่งมีโทษอาญา

ถ้าพี่พฤกษ์ต้องการ ผมทำเวอร์ชันภาษาอังกฤษสำหรับ The Thaiger หรือ Thai Facebook post ต่อได้เลยครับ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 09:15 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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