เขย่าเวที AGT เนเน่ รอยัล เด็กไทยจาก จ.ภูเก็ต ร้อง Zombie คว้า 4 Yes จากกรรมการ
เนเน่ รอยัล นักร้อง-มือกีตาร์วัย 15 ปีจากภูเก็ต โชว์เพลง Zombie บนเวทีออดิชัน America’s Got Talent ก่อนกรรมการทั้ง 4 คนโหวตผ่านเป็นเอกฉันท์
เนเน่ รอยัล นักร้องและมือกีตาร์วัย 15 ปีจากจังหวัดภูเก็ต ขึ้นออดิชันรายการ America’s Got Talent ซีซัน 21 ตอนที่ 5 ด้วยเพลง “Zombie” ของวง The Cranberries พร้อมเล่นกีตาร์ไฟฟ้าคลอไปด้วยตัวเอง ผลคือกรรมการทั้ง 4 คนโหวต Yes ครบทุกเสียง ส่งเธอผ่านเข้าสู่รอบต่อไป โดยได้รับ “Four Yeses” จากกรรมการทั้งสี่คนพร้อมกัน
ก่อนเริ่มร้องเพลง เนเน่ดูขี้อายและพูดจาเบา ๆ กับกรรมการ แต่ทันทีที่อินโทรกีตาร์ดังขึ้น เธอเปลี่ยนโหมดเป็นสายร็อกเต็มตัว ทั้งเสียงคำราม การคุมจังหวะ และฝีมือกีตาร์ที่ทำให้ผู้ชมในห้องออดิชันยืนปรบมือให้ พ่อของเธอยืนดูอยู่ข้างเวทีตลอดการแสดง
กรรมการชื่นชมเธอทั้งวง Howie Mandel เรียกเธอว่า “ร็อกสตาร์ตัวจริง” ส่วน Simon Cowell ให้ความเห็นว่าโทนเสียงของเธอฟังดูจริงใจ และความดิบของการแสดงกลับทำให้ออดิชันครั้งนี้น่าประทับใจมากขึ้น ด้าน Mel B ชมทั้งการควบคุมเสียงร้องและฝีมือกีตาร์ ขณะที่ Sofía Vergara บอกว่าเนเน่มีโอกาสไปได้ไกลในรายการนี้ เนเน่บอกกรรมการก่อนแสดงว่าอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ออกทัวร์รอบโลก
เนเน่เริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุ 7 ปี ฝึกด้วยตัวเองผ่านการดูคลิปออนไลน์ ก่อนสร้างผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียรวมกว่า 3 ล้านคน เธอเคยได้อันดับ 2 ในการแข่งขัน Overdrive Guitar Contest เมื่อปี 2023 และได้รางวัล Outstanding Player จาก King Power Band Competition เมื่อเดือนกันยายน 2025 ปัจจุบันเป็นศิลปินในสังกัด Enya Music และกำลังทำ EP เดี่ยวชุดแรก
ความสำเร็จของเนเน่ยังไม่ใช่รางวัล Golden Buzzer เพราะซีซันนี้มีเพียง 44 คนที่ผ่านเข้ารอบ Quarterfinals และ 10 ที่นั่งถูกจองไว้ให้กลุ่มที่ได้ Golden Buzzer ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนไทยไปสร้างชื่อบนเวที AGT ก่อนหน้านี้ Patrick Kun นักมายากลไทยเคยได้ 4 Yes บนเวทีเดียวกันในซีซัน 16 มาแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเนเน่ต่อได้เมื่อรายการเข้าสู่รอบ Quarterfinals ในลำดับถัดไป
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