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คอนเนอร์ เมอร์ฟี อินฟลูฯ สายเพาะกาย จมน้ำดับในไทย เจ้าของช็อกบ้านเช่าหรูพังเละ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 09:40 น.
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คอนเนอร์ เมอร์ฟี ยูทูบเบอร์ว่ายน้ำเสียชีวิต

คอนเนอร์ เมอร์ฟี่ ยูทูบเบอร์สายเพาะกายวัย 32 ปี คลั่งกระโดดน้ำจมเสียชีวิต แฟนสาวยืนยันไม่เคยเห็นฝ่ายชายใช้ยาเสพติด เจ้าของบ้านเช่าช็อกเฟอร์นิเจอร์พังยับ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ประดาน้ำงมร่าง “คอนเนอร์ ไมเคิล เมอร์ฟี” (Connor Murphy) อินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์สายเพาะกายชาวอเมริกันวัย 32 ปี เจ้าของช่องที่มีผู้ติดตามกว่า 2.4 ล้านคน ขึ้นจากบึงน้ำภายในหมู่บ้านหรู หลังจมลงไปห่างจากฝั่งประมาณ 20 เมตร ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือบาดแผลทำร้ายร่างกาย ตำรวจจึงส่งร่างไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

แฟนสาววัย 22 ปี ระบุว่าคบหากันมา 3 ปี แต่เพิ่งย้ายมาอยู่ด้วยกันไม่ถึง 3 เดือน ก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตปกติไม่มีปัญหาหรืออาการผิดแปลก เพิ่งมาเกิดอาการคลุ้มคลั่งกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ ยืนยันว่าไม่เคยเห็นอีกฝ่ายใช้ยาเสพติด ส่วนสภาพบ้านที่เปื้อนสีเละเทะเกิดขึ้นตอนกลางดึกขณะเธอนอนหลับอยู่ในห้อง

ขณะที่เจ้าของบ้านเช่ามูลค่า 22 ล้านบาทโพสต์ภาพความเสียหายภายในบ้าน เล่าว่าครอบครัวรักบ้านหลังนี้มากและคัดกรองผู้เช่าอย่างดี เห็นว่าอีกฝ่ายเป็นชาวอเมริกันดูน่าเชื่อถือจึงยอมปล่อยเช่าเดือนละ 35,000 บาท ช่วงแรกปกติดีจนเข้าเดือนที่ 4 เริ่มมีเพื่อนบ้านร้องเรียนเรื่องเสียงดังเหมือนเล่นดนตรี กระทั่งนิติบุคคลแจ้งว่าผู้เช่ามีอาการคลุ้มคลั่งคล้ายเสพยาแล้วกระโดดลงทะเลสาบจมน้ำเสียชีวิต พอมาดูสภาพบ้านพบว่าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งพังเสียหายทั้งหมด

ฝ่ายสืบสวน สภ.บางพลี ลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านพักและรถยนต์ พบหลักฐานสำคัญเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี ได้แก่ ไซริงก์ฉีดยาที่ยังไม่ได้ใช้งาน 2 อัน วางอยู่บนเบาะหน้าฝั่งคนขับ และเม็ดยาสีขาวไม่ทราบชนิดในกระเป๋าคาดเอวของผู้ตาย

อย่างไรก็ดี พนักงานสอบสวนและแพทย์นิติเวชร่วมกันชันสูตรพลิกศพ พบบาดแผลถลอกตามร่างกายคล้ายกลิ้งไปกับพื้นถนน เตรียมตรวจหาสารเสพติดอย่างละเอียด พร้อมรวบรวมหลักฐานและประสานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ทั้งหมดต่อไป

คอนเนอร์ ไมเคิล เมอร์ฟี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 09:40 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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