ณวัฒน์ เมินดรามาน้องสาว ธัญญ่า แค่หาแสง ย้ำ เป๊ก สัณณ์ชัย ขอโทษแล้วคือจบ คนอื่นไม่ต้องยุ่ง

บอสณวัฒน์ เมินดรามา ไมร่า น้องสาว ธัญญ่า โพสต์แฉต้นตอ เผย “แค่หาแสง” ย้ำ เป๊ก สัณณ์ชัย ขอโทษแล้วคือจบ คนอื่นไม่ต้องยุ่ง
จากดรามาที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ (8 ก.ค. 69) เมื่อจู่ ๆ ไมร่า น้องสาวของ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ออกมาโพสต์ฟาดเดือดกลางไอจีเกี่ยวกับต้นตอที่แท้จริงที่ทำให้พี่สาวต้องออกมาประกาศลดสถานะกับพี่เขย เป๊ก สัณณ์ชัย แต่อีกฝ่ายไม่ยอมพูดไม่ยอมเล่าออกมาให้หมด มีแต่พูดถึงเรื่องที่ ธัญญ่า ขอโทษเพียงเท่านั้น
ล่าสุดเมื่อกลางดึกวันเดียวกัน บอสณวัฒน์ ขึ้นไลฟ์และได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า “ยังไม่ว่างดูเรื่องของหนิงปัทมา แต่ปล่อยไปเถอะเรื่องนี้ รำคาญ มันเป็นเรื่องน่ารำคาญ น่าเบื่อ มีคนส่งเรื่องธัญญ่ามาให้อ่านแล้วแต่ขี้เกียจอ่าน เดี๋ยวว่าง ๆ ค่อยอ่าน มันดูวุ่นวาย ยังไม่อยากใส่ใจ
ในฐานะที่หนิงและรอง 1 ได้รับรางวัลลูกกตัญญู อยากให้ทุกคนอุดหนุนดอกมะลิเพื่อสนับสนุน สภาสังคมสงเคราะห์ สงสารหนิง
เออ ฝากแฟนคลับไปบอกหนิงอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะ ปล่อยไปเถอะ ถามจริง ๆ ดราม่าเกิดจากเพลง หนูไม่รู้เหรอ ?? มีคนบอกเต็มไปหมด แต่ขี้เกียจใส่ใจ ไม่อยากอ่านคืนนี้ อยากพักผ่อน ถ้าแค่ร้องเพลงหนูไม่รู้แล้วกลายเป็นดราม่า เพี้ยนกันไปแล้ว
คนคอมเมนต์ฟ้องเรื่องน้องสาวเขาออกมาฟาด ฟาดทำไมน้องสาวเขาคือใคร เขาอยากได้แสงอ่ะสิ ไม่อยากอ่านคืนนี้ น้องสาวฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย อ่อน้องธัญญ่าแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะ อยากได้แสงมั้ง ใครก็อยากได้แสงกับเรา
ก็คิดแบบนี้ไปละกัน ปล่อยเหอะใครจะทำอะไรก็ให้ทำ เอาให้สุด เดี๋ยวไปขายละครให้หนิงสักเรื่องดีกว่า ใครรักหนิงให้กด 1 หรือจะกดอะไรก็กด กด 0 ก็ได้ เรื่องนี้จบได้แล้วจะอะไรนักหนาจะอินกันอยู่ไม่เลิก สาระสำคัญมันจบไปแล้ว พี่เป๊กเขาขอโทษแล้วไงก็จบไปแล้ว คนอื่นก็ไม่ต้องยุ่ง เป็นกำลังใจให้หนิงอยู่แล้วไม่ต้องห่วง บางทียังไม่อยากอ่านเพราะมีเรื่องอื่นสำคัญกว่า ถ้าอ่านตอนนี้เดี๋ยวมือลั่น ต้องเช็คต้องรับรู้ก่อน นี่คือเทคนิคทำให้เราใจเย็นลง”
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อ้างอิงจาก : FB Rose To Beauty Pageant
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