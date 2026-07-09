“ทรัมป์” มึน! หลุดเรียก “สาธารณรัฐอิสลามแห่งญี่ปุ่น” พูดสลับกับ “อิหร่าน”
โดนัลด์ ทรัมป์ มึน หลุดเรียก สาธารณรัฐอิสลามแห่งญี่ปุ่น พูดสลับกับ อิหร่าน ก่อนเรียกสลับระหว่าง เซเลนสกี กับ ปูติน อีกด้วย
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สำนักข่าว USAToday รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวแถลงถึงสถานการณ์การสู้รบกับอิหร่าน ในการประชุมสุดยอดผู้นำระดับสูงสุดของประเทศสมาชิก NATO ที่กรุงอังคารา ประเทศตุรกี
โดยช่วงหนึ่งนายทรัมป์ได้กล่าวว่า “เรามีเรือบรรทุกเครื่องบินที่สวยงามที่สุดลำหนึ่งของโลก และเป็นหนึ่งในลำที่ใหญ่ที่สุดด้วย นั่นคือเรือ USS Abraham Lincoln และเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ผมเล่าเรื่องนี้ไปเมื่อวานแล้วเราถูกยิงด้วยขีปนาวุธถึง 111 ลูกโดยสาธารณรัฐอิสลามแห่งญี่ปุ่น” ซึ่งพูดสลับกับประเทศอิหร่าน
ทั้งนี้นายทรัมป์ยังได้กล่าวกับนายโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครนด้วยว่า สหรัฐฯจะอนุญาตให้ยูเครนผลิตขีปนาวุธแพทริออต ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีจากพื้นสู่อากาศ หน้าที่หลักคือการใช้ยิงสกัดกั้นขีปนาวุธ และถูกยกว่าเป็นขีปนาวุธสกัดกั้นที่ดีที่สุดในโลก
ซึ่งนายทรัมป์กล่าวว่าหากไม่ได้ขีปนาวุธแพทริออต ขีปนาวุธ 111 ลูกนั้นจะถูกยิงโดนใส่เรือรบสหรัฐฯ อย่างแน่นอน
ทั้งนี้นายทรัมป์ได้กล่าวถึงอิหร่านโดยตรงอีกว่าสถานะของอิหร่านตอนนี้คือถูกทำลายสิ้นจากเทคโนโลยีกองทัพสหรัฐฯ กองทัพเรือถูกวาดล้าง ระบบป้องกันทางอากาศไม่เหลือ ทุกอย่างถูกทำลายจนหมด
นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าในการแถลงข่าวครั้งนี้นายทรัมป์ยังเรียกชื่อ เซเลนสกี กับนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียสลับกันด้วย ก่อนที่ผู้นำสหรัฐฯจะหัวเราะและบอกว่า ถ้าได้เขาเองก็อยากจะถามคำถามโดยตรงกับนายปูตินเหมือนกัน
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