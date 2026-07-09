สน.ห้วยขวาง ชี้แจงกรณีโลโก้ “มังกร” ยันไม่ได้เกี่ยวกับทุนจีน ใช้มานานแล้ว
สน.ห้วยขวาง ชี้แจงกรณีโลโก้ มังกร ยันไม่ได้เกี่ยวกับทุนจีนหรือมณฑลห้วยขวาง โลโกนี้ใช้มานานแล้ว ไม่มีความหมายใดๆแอบแฝง
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.ห้วยขวาง ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงสัญลักษณ์ที่มีลายมังกร และทำให้เกิดการโยงว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีน หรือจะทำให้กลายเป็นมณฑลห้วยขวางหรือไม่
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ กล่าวว่า สัญลักษณ์รูปมังกรดังกล่าวมีมานานแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่ง เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้บริหารในยุคก่อนหน้านั้น ใช้แนวคิดใดในการจัดทำ แต่ยืนยันว่าไม่มีความหมายอื่นใดแอบแฝง อย่าไปโยงว่าอันนี้เป็นของคนจีนหรืออะไรอย่างนั้นเลย อาจจะเป็นแค่แนวคิดของคนที่ออกแบบโลโก้ในตอนนั้น ที่ต้องการหาสัญลักษณ์ที่คนเห็นแล้วเข้าใจง่ายว่าอยู่ที่ไหน เหมือนกับฝั่งธนบางพื้นที่ที่ใช้รูปสถานที่สำคัญในท้องถิ่นมาเป็นสัญลักษณ์
นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่อง “ทุนจีน” ในพื้นที่ห้วยขวางว่า ทางตำรวจเคยเข้าชี้แจงกับคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ไปเรียบร้อยแล้ว โดยเน้นย้ำว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเพียงปลายเหตุ ในการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบสิทธิ์หรือใบอนุญาตเท่านั้น ขณะที่ต้นทางของการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือนิติบุคคลต่าง ๆ เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งหากผู้ประกอบการมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ทางตำรวจก็ทำได้เพียงตรวจสอบตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ฝากทิ้งท้ายถึงประชาชนในการบริโภคข่าวสารบนโลกออนไลน์ว่า บางครั้งข้อมูลในโซเชียลมีเดียก็เป็นการเชื่อมโยงกันไปเอง จึงอยากให้อ่านแล้วปล่อยผ่านบ้าง เพราะหากเก็บมาคิดตามทั้งหมดอาจทำให้เกิดความเครียดโดยไม่จำเป็น
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