“พิพัฒ พะเนียงเวทย์” หัวเรือใหญ่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” ถึงแก่กรรมด้วยวัย 87 ปี
พิพัฒ พะเนียงเวทย์ หัวเรือใหญ่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า อาหารคู่สังคมไทยมานานกว่า 50 ปี ถึงแก่กรรมด้วยวัย 87 ปี
นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFMAMA ผู้สร้างแบรนด์ “มาม่า” บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่อยู่คู่คนไทย ถึงแก่กรรมด้วยอายุ 87 ปี
โดยทางครอบครัวพะเนียงเวทย์ได้แจ้งกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ ณ วัดเทพศิรินทร์ ศาลากลางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม
สำหรับประวัตินายพิพัฒ เกิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2484 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Education Science จากประเทศจีน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายพิพัฒ ถือเป็นแม่ทัพและหัวเรือคนสำคัญ ในการปั้น มาม่า จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ จนกลายมาเป็นไอเทมสามัญประจำบ้านที่คนไทยทุกคนต้องมีติดครัว และขยายอาณาจักรความอร่อยไปไกลทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่อยู่คู่กันมานานถึง 54 ปี
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