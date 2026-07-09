“วาว จารุวัฒน์” อัดคลิปขอโทษ ขอโอกาสและเตรียมเดินหน้าทำงานสายฟุตบอลต่อ
วาว จารุวัฒน์ อัดคลิปขอโทษทุกคน ขอโอกาสและเตรียมเดินหน้าทำงานสายฟุตบอลต่อ เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
จากกรณีที่ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้นำกำลังเข้าจับกุม นายจารุวัฒน์ พริบไหว หรือ วาว จารุวัฒน์ นักพากย์ฟุตบอลคนดังอายุ 44 ปี พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และไอแพด สืบเนื่องจากที่กล่าวมีการโยงและแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง 2 เว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกกดสมัคร พร้อมโปรโมชั่นล่อใจ หากเป็นสมาชิกใหม่และยอมเติมเงินตามเรทตั้งแต่ 300, 500, 1,000 ไปจนถึง 2,000 บาท จะได้รับของที่ระลึกสายสปอร์ต เช่น เสื้อกีฬา กระเป๋า แก้วน้ำ และหมวกฟรี เป็นต้น
จากการปากคำเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือน โดยทำมาแล้ว 2 เดือนนั้น
ล่าสุด วาว จารุวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขอโทษทุกคน กับสิ่งที่ได้ทำไปครับ” ก่อนจะโพสต์คลิประบุว่า “อยากจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงวันสองวันที่มา อย่างแรกต้องขอโทษทุกท่าน กราบขอโทษสังคม ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป อย่างที่ทราบกันคือเหตุการณ์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจค้นแล้วก็เรียกตัวไปสอบสวน ผมก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกอย่าง และรับสารภาพตามข้อหาที่ได้รับ
แน่นอนก็จะเป็นบทเรียนราคาแพงที่ได้รับ ขอสัญญากับทุกท่านจะไม่ให้ความผิดพลาดแบบเดิมเกิดขึ้นอีก ผมก็จะยกความผิดพลาดที่ผมทำเป็นอุทาหรณ์บอกกับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ คนที่มีแฟนคลับ ว่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ไม่ใช่เรื่องสมควรจะทำ เพราะจะได้รับผลแน่นอน
ต้องขอบคุณทุกกำลังใจผ่านทุกช่องทาง ข้อความเหล่านั้น ทำให้ผมรู้สึกปลาบปลื้ม ขอบคุณจากใจ
ในส่วนของตัวผมเอง ก็จะกลับมาทำงานของตัวเองกันต่อ ขอโอกาสกับทางแฟนๆที่ติดตามอยู่ ก็อยากจะให้ติดตามกันต่อไป ส่วนคอนเท้นท์ของ wowfootball ในทุกช่องทาง ก็คงจะกลับมาเหมือนเดิม ตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้ (9 ก.ค. 69) เพราะในเนื้อหาไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมาย ถ้างั้นในวันพรุ่งนี้ก็ขออนุญาตกลับมาทำงานที่รักต่อไป ไม่ว่าวิเคราะห์ พูดคุยเรื่องฟุตบอล แม้กระทั่งทีเด็ดเจ็ดสิบเจ็ดดาว พรุ่งนี้จะกลับมาอีกครั้ง ยังไงก็ขอโทษอีกที ขอโทษสำหรับทุกอย่าง และขอบคุณทุกกำลังใจ”
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