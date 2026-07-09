สถานทูตจีน ยืนยันให้ความสำคัญปัญหาปนเปื้อนแม่น้ำโขงตลอด ต้องตรวจสอบหาผู้รับผิด
สถานทูตจีน ยืนยันให้ความสำคัญปัญหาปนเปื้อนแม่น้ำโขงตลอด ต้องตรวจสอบหาผู้รับผิด พร้อมให้ความสนับสนุนระหว่างไทยกับเมียนมา
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงจากกรณีที่มีประชาชนไปชุมนุมที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นมลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง รวมถึงมีเหตุปะทะจนทำให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจนั้น
โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุว่า “ฝ่ายจีนให้ความสำคัญและติดตามประเด็นการปนเปื้อนของโลหะหนักในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศไทยมาโดยตลอด และเข้าใจถึงความกังวลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
แม่น้ำที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งน้ำข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา ประเด็นดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบบนพื้นฐานยึดถือความเป็นจริง หลักวิทยาศาสตร์ และความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถระบุผู้ที่ต้องรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน ฝ่ายจีนสนับสนุนให้ประเทศไทยและเมียนมาส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น และเร่งดำเนินการตรวจสอบร่วมกันโดยเร็ว เพื่อจัดการกับประเด็นดังกล่าวอย่างเหมาะสม
การอนุรักษ์ระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศในลุ่มน้ำ และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประเทศในลุ่มน้ำด้วย ฝ่ายจีนพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประเทศต่าง ๆ ในลุ่มน้ำ เพื่อร่วมกันพิทักษ์ไว้ซึ่งความมั่นคงทางนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สถานทูตจีน แจงปมมลพิษแม่น้ำโขง ชี้คุณภาพยังปลอดภัย
- เหตุสลดอินเดีย น้ำปนเปื้อนปฏิกูลท้องร่วงกว่า 2450 ชีวิต ทารก 6 เดือนดับดื่มนมผสมน้ำก๊อก
- เพจดังเตือนภัย “ทองคำเปลวจีน” คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายไปแสนกระปุก!
ติดตาม The Thaiger บน Google News: