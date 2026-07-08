เปิดราคา “หมอนโดราเอมอน” ไอเทมไวรัลจากโหนกระแส หลังพี่หนุ่มจัดชุดใหม่ให้บอล
ราคาหมอนโดราเอมอนตามตลาดออนไลน์เริ่มต้น 139 บาท ไปจนถึง 1,580 บาท ตามประเภทหมอนอิง หมอนข้าง และหมอนผ้าห่ม หลังคลิปไวรัล 77 ล้านวิวพาไอเทมนี้ดังทั่วประเทศ
จากคลิปไวรัล 77 ล้านวิวที่มีหมอนโดราเอมอนเป็นพร็อพเด่น ทำให้คนเริ่มค้นหาราคาหมอนรุ่นนี้ในตลาดออนไลน์ ราคาที่พบตอนนี้อยู่ระหว่างประมาณ 139–1,580 บาท ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหมอนอิง หมอนข้าง หมอนรองคอ หรือหมอนผ้าห่ม ฯลฯ
พร็อพที่คนพูดถึงในคลิปมีหมอนโดราเอมอน ที่นอนลายกุหลาบสีชมพู และฝากระติกน้ำสีเขียว รายการโหนกระแสวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 หยิบเรื่องนี้มาพูดคุยออกอากาศ ทำให้กระแสค้นหาหมอนโดราเอมอนพุ่งขึ้นตามมา
ช่วงท้ายรายการ หนุ่ม กรรชัย ระบุว่าจะจัดชุดของใหม่ให้ “บอล” ประกอบด้วยหมอนโดราเอมอน กระติกน้ำสีเขียว และชุดผ้าปูที่นอน แนวหน้ารายงานสอดคล้องกันว่าทั้ง 3 ไอเทมนี้กลายเป็นของที่คนตามหาพิกัดกันต่อหลังจบรายการ
ราคาหมอนอิงหรือหมอนหน้าโดราเอมอนในตลาดออนไลน์อยู่ที่ประมาณ 139–790 บาท หมอนรองคอราคาประมาณ 199 บาท หมอนข้างขนาด 24 นิ้วราคาประมาณ 430 บาท ส่วนหมอนผ้าห่มหรือตุ๊กตาหมอนผ้าห่มราคาอยู่ระหว่าง 199–1,580 บาท
ทั้งนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าหมอนรุ่นใดตรงกับที่ปรากฏในคลิปไวรัลเป๊ะ เนื่องจากคลิปไม่ได้ระบุแบรนด์หรือขนาดที่ชัดเจน ผู้ที่สนใจซื้อตามกระแสจึงควรเช็กรายละเอียดสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง
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