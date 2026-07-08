ไมร่า แฉสาเหตุทำ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย ฟาดเดือด ทำไมพูดไม่หมด?

แรงมาก! ไมร่า ทนไม่ไหว โพสต์แฉสาเหตุทำ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย ฟาดเดือด ทำไมพูดไม่หมด?
ดูท่าว่าจะไม่จบลงง่าย ๆ แล้วสำหรับเรื่องราวดรามาขาเตียงสั่นระหว่างคู่รักตัวพ่อตัวแม่ของวงการบันเทิงไทย อย่าง เป๊ก สัณณ์ชัย และ ธัญญ่า ธัญญาเรศ กับคอมเมนต์จุดประเด็นความสัมพันธ์ของ หนิง ปัทมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
เป๊ก สัณณ์ชัย แจงสถานะ หนิง ปัทมา ยอมรับนิสัยไม่ดี ลั่น อยากคิดอะไรก็คิด ห้ามใครไม่ได้
ล่าสุด ไมร่า น้องสาว ธัญญ่า ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้น โดยแจกแจงความจริงอีกมุมที่เธอกล่าวว่าอีกฝ่ายที่เป็นคู่กรณีนั้นไม่พูดออกมาให้หมดที่หลายคนไม่รู้ ทั้งยังทวงถามความรับผิดชอบให้กับความสัมพันธ์ของพี่สาวและพี่เขย ระบุว่า
“เห็นเล่นกันไม่เลิกสักทีทั้ง ๆ ที่ทางพี่เขยและพี่สาวเราอยู่เฉย ๆ และนิ่ง ๆ แล้ว…ขออนุญาตแจกแจงในประเด็นที่ทุกคนสงสัยนะคะว่าพี่สาวขอโทษจริงหรือไม่…
ใช่ค่ะพี่สาวขอโทษจริงในประเด็นที่ไปคอมเมนต์และก่อให้เกิดกระแสข่าว..แต่ทำไมถึงไม่อธิบายล่ะว่าเหตุการณ์ต้นตอมันเกิดจากอะไร และคุณได้โทรไปเคลียร์กับพี่สาวเราตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริงและขอโทษพี่สาวเรา…
ทำไมเรื่องนี้ไม่พูดคะ?? พูดแต่ประเด็นพี่สาวเราขอโทษ ทำให้คนเข้าใจพี่สาวเราผิดว่าเข้าใจผิดไปเอง ซึ่งประเด็นนี้ทำให้พี่สาวเราประกาศลดสถานะในวันที่ 1 พย.ปีที่แล้ว
ในส่วนนี้จะไม่แสดงความรับผิดชอบเลยหรอคะ?? เห็นแซะกันไม่เลิกสักที!!”
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อ้างอิงจาก : IG my_rah
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