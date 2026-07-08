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ถึงเวลาอำลา! “โรนัลโด” ยืนยัน เล่นบอลโลกนัดสุดท้าย หลังโปรตุเกสพ่ายสเปนตกรอบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 17:29 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 17:29 น.
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ถึงเวลาอำลา! "โรนัลโด" ยืนยัน เล่นบอลโลกนัดสุดท้าย หลังโปรตุเกสพ่ายสเปนตกรอบ

ถึงเวลาอำลา! “โรนัลโด” ยืนยัน เล่นบอลโลกนัดสุดท้ายในวัย 41 ปี หลังโปรตุเกสพ่ายสเปน 1-0 ตกรอบ เผยตนจากไปอย่างสบายใจ

คริสเตียโน โรนัลโด กัปตันทีมชาติโปรตุเกสวัย 41 ปี ลงสนามรับใช้ชาติเป็นนัดที่ 233 ในศึกฟุตบอลโลก และพ่ายแพ้ต่อทีมชาติสเปนด้วยสกอร์ 1-0 ช่วงท้ายเกมที่เมืองดัลลัส สหรัฐอเมริกา ทำให้ทีมชาติโปรตุเกสต้องตกรอบการแข่งขัน โรนัลโดยืนยันหลังจบเกมว่าแมตช์นี้คือการลงเล่นฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายในชีวิตค้าแข้ง

กัปตันทีมชาติโปรตุเกสอำลาทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในฐานะนักเตะเพียงคนเดียวที่สามารถทำประตูได้ถึง 6 สมัย โรนัลโดยังไม่ตัดสินใจเรื่องอนาคตการค้าแข้งในระดับสโมสร พร้อมให้สัมภาษณ์เปิดใจว่า “ผมเศร้าที่ต้องจากไปแบบนี้ แต่ผมทุ่มเททุกอย่างและทำดีที่สุดเสมอ”

“ผมไปอย่างสบายใจ นี่คือฟุตบอล มันคือชีวิตของนักฟุตบอล บางครั้งคุณชนะ บางครั้งคุณแพ้ คุณต้องเดินหน้าต่อไป ใช่ มันเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของผม แต่สำหรับเรื่องอื่นๆ ยังมีเวลาให้คิด ให้ได้อยู่กับครอบครัว ผมจะไม่ตัดสินใจตอนที่อารมณ์ยังคุกรุ่น”

คริสเตียโน โรนัลโด สวมปลอกแขนกัปตันทีมชาติโปรตุเกส
คริสเตียโน โรนัลโด (7) ของโปรตุเกส แสดงปฏิกิริยาหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 16 ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสและสเปน ที่เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส ใกล้กับดัลลัส เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2026 (ภาพโดย AP Photo/Gareth Patterson)

“พรุ่งนี้ผมจะตื่นขึ้นมาเหมือนกับที่ตื่นในวันนี้ ด้วยความสบายใจ ผมทุ่มเทหมดหน้าตัก ผมคว้าแชมป์ 3 รายการกับโปรตุเกส ก่อนยุคคริสเตียโน โปรตุเกสไม่เคยได้ถ้วยรางวัลใหญ่เลย ถ้วยที่ดีที่สุดที่ผมได้กับทีมชาติคือปี 2016 สำหรับผมมันมีค่าเท่ากับฟุตบอลโลก ดังนั้นผมขอพูดซ้ำว่า ผมจากที่นี่ไปอย่างสบายใจ พรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันและชีวิตต้องดำเนินต่อไป”

โรเบร์โต มาร์ติเนซ ผู้จัดการทีมโปรตุเกส กล่าวชื่นชมว่า “ผมได้กล่าวขอบคุณเขา” และเสริมว่า “เขาเป็นกัปตันทีมที่เป็นแบบอย่าง ผมเข้ามาตอนที่มีความสับสนและคำถามมากมายเกี่ยวกับตำแหน่งของเขาในทีม แต่เขาเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ใช่แค่จำนวนประตูที่ทำได้ แต่รวมถึงการนำเกมสวนกลับ เขาเป็นแบบอย่าง เป็นต้นแบบให้เดินตาม เขาคือไอคอนของวงการฟุตบอล โลกนี้ไม่มีโรนัลโดหลายคนหรอก”

“ความฝันของเขาคือการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก และเขาทำสิ่งนี้ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในห้องแต่งตัว เขาคือตัวอย่างชั้นยอดของฟุตบอล ของความเป็นนักกีฬา และความเป็นมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังนักกีฬาคนนั้น”

มาร์ติเนซ อธิบายถึงเหตุผลที่ไม่ได้เปลี่ยนตัวโรนัลโดออกในเกมนี้ว่า “เมื่อคุณเป็นทีมที่ต้องการประตู คุณเปลี่ยนเขาออกไม่ได้” พร้อมระบุเพิ่มว่า “สภาพร่างกายเขาพร้อมมาก ทั้งในพื้นที่เปิดและจากลูกตั้งเตะ ทุกอย่างในกรอบเขตโทษ คุณต้องอาศัยประสบการณ์ของเขา”

คริสเตียโน โรนัลโด (7) ของโปรตุเกส แสดงปฏิกิริยาหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 16 ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสและสเปน ที่เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส ใกล้กับดัลลัส เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2026 (ภาพโดย AP Photo/Julio Cortez)

“ช่วงต่อเวลาพิเศษอาจเป็นตอนที่คุณจะได้ใช้พลังของ กอนซาโล รามอส แต่วันนี้เราต้องรักษาระบบทีมไว้ นี่ไม่ใช่เวลาที่จะถอดกองหน้าตัวเป้าซึ่งเป็นดาวยิงที่ดีที่สุดของคุณออก”

เกมนี้เป็นการทำหน้าที่นัดสุดท้ายของมาร์ติเนซในฐานะผู้จัดการทีมโปรตุเกสเช่นกัน โดยระบุทิ้งท้ายว่า “ผมไม่ผิดหวัง” และ “ผมภูมิใจ เราสู้กับหนึ่งในทีมเต็งได้อย่างสูสี เส้นทางที่เราผ่านมาทำให้เราเล่นได้แบบนี้ ผมรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่ง ภูมิใจมากในคาแรกเตอร์และสมาธิของเรา”

ฝั่ง หลุยส์ เด ลา ฟูเอนเต โค้ชทีมชาติสเปน แสดงความพอใจผลงานของ มิเกล เมริโน ผู้ทำประตูชัยหลังถูกเปลี่ยนตัวลงสนาม โดยกล่าวว่า “เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดในโลกในตำแหน่งของเขา เขามอบฟอร์มการเล่นและประตูที่ยอดเยี่ยมให้กับเรา ถ้าจำเป็นผมจะไปรับเขาและอุ้มมาติดทีมชาติเองเลย ผลงานของตัวสำรองเรามีส่วนสำคัญอย่างมหาศาลตลอดทัวร์นาเมนต์นี้”

ที่มา: The Guardian

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 17:29 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 17:29 น.
63
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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