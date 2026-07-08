อึ้ง! อายุจริงเมียหลวง-ผู้หญิงในคลิป ห่างกันกี่ปี หลังภาพแชร์ว่อน 77 ล้านวิว
เปิดอายุจริงเมียหลวง-ผู้หญิงในคลิป หลังภาพบุกจับคาเตียงไวรัล 77 ล้านวิว ย้อนนาทีวันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้าง ล่าสุดต่างฝ่ายเตรียมเอาผิด ดำเนินคดีตามกฎหมาย
รายการโหนกระแสจับประเด็นร้อนที่กลายเป็นไวรัลระดับ 77 ล้านวิวในชั่วข้ามคืน กรณี คุณแบม เมียหลวงวัย 23 ปี บุกเข้าไปในห้องเช่าและพบ นายบอล สามีที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายกำลังนอนเปลือยกายอยู่กับหญิงอื่น
คุณแบม เล่าว่า ตนรู้จักกับนายบอลที่โรงงานในจังหวัดระยองเมื่อประมาณปี 2566-2567 หลังจากคบกันเธอตั้งครรภ์ แต่ในระหว่างนั้นนายบอลก็แอบไปคุยกับผู้หญิงคนอื่น ตนเองจับได้และทักไปถามจนผู้หญิงยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กัน 3 ครั้ง แต่ผู้หญิงคนแรกรู้เท่าไม่ถึงการณ์และบล็อกนายบอลไป ซึ่งคุณแบมก็ให้อภัย
ต่อมาคุณแบมไปคลอดลูกที่บ้านของฝ่ายชายที่ จ.นครพนม ในช่วงสงกรานต์ปีที่แล้ว มีผู้ชายคนหนึ่งทักมาหาและแจ้งว่านายบอลไปเล่นชู้กับภรรยาของเขา ซึ่งสามีของตนเองยอมรับสารภาพเมื่อเห็นหลักฐานแชท ขณะที่คนรักของฝ่ายหญิงโกรธมากและจะตามมานายบอลที่โรงงาน แต่คุณแบมยกมือไหว้อ้อนวอนขอร้องไม่ให้ทำร้ายสามี เพราะตนรักสามีมากและกลัวลูกจะไม่มีพ่อ
เธอยอมรับว่านายบอลเคยทำร้ายร่างกายเมื่อไม่ได้ดั่งใจและติดการพนันออนไลน์ เหตุการณ์เริ่มร้าวฉานขึ้นตอนที่คุณแบมออกไปดื่มเบียร์กับเพื่อน และนายบอลน้อยใจจนเกิดปากเสียงกัน เมื่อเธอเช็กโทรศัพท์สามีพบว่าอีกฝ่ายกลับไปคุยกับแฟนเก่า เธอจึงตัดสินใจย้ายของไปอยู่ห้องรุ่นพี่
แม้จะย้ายออกไป แต่นายบอลยังตามมาง้อทุกวัน กระทั่งวันที่เกิดเหตุตามในคลิปคุณแบมพารุ่นพี่ไปทำเล็บในหมู่บ้านที่นายบอลเช่าอยู่จึงอยากแวะไปเซอร์ไพรส์ แต่เมื่อไปถึงกลับพบรถมอเตอร์ไซค์ของนายบอลจอดอยู่นอกบ้าน พร้อมกับรองเท้าผู้หญิง พอเปิดประตูเข้าไปเห็นสามีนอนเปลือยกายกอดกับผู้หญิงอื่น เธอตบหน้านายบอลเพื่อปลุกให้ตื่น จากนั้นจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิป
ทางด้าน นายบอล ชี้แจงผ่านโฟนอินรายการโหนกระแสว่า ตนหมดรักคุณแบมตั้งแต่ตอนที่ขนของย้ายออกไปแล้ว เพราะมีนิสัยจู้จี้จุกจิก งี่เง่า และไม่ให้เกียรติ
ส่วนวันเกิดเหตุ นายบอลเล่าว่าไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานจนเมาจึงชวนให้ คุณเอ (นามสมมุติ) หญิงสาวในคลิป กลับบ้านพร้อมกัน ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กันตามในภาพ
ด้านคุณเอ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นหัวหน้างานในโรงงานเดียวกับนายบอล เผยว่า ตนเพิ่งเริ่มคุยและจีบกับนายบอลได้ประมาณ 1 เดือน ฝ่ายชายยืนยันว่าโสดและแยกกันอยู่กับภรรยาแล้ว ในวันเกิดเหตุเป็นครั้งแรกที่ไปบ้านนายบอลเพื่อขับรถไปส่งเพราะเขาเมา เมื่อเข้าไปในห้องตนไม่ทันสังเกตเห็นรูปคู่บนกำแพงเพราะเมาหนักมาก
คุณเออธิบายถึงนาทีที่ตื่นมาแล้วยิ้มว่า ตนเมาหนักจนไม่มีสติ คิดว่าคุณแบมคือรุ่นน้องผู้หญิงที่กินเบียร์ด้วยกันตามมาหยอกเล่น และคิดว่าตนเองใส่เสื้อผ้าอยู่ ซึ่งมารู้สึกตัวจริง ๆ ตอนที่มีของฟาดเข้าที่ขา ยอมรับว่ามีลูกและเลิกลากับสามีเก่าแล้ว ยืนยันว่าจะไม่กลับไปคบกับนายบอลอีก
ปัจจุบันคุณเอได้ลาออกจากงานแล้วเพราะอับอายและได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคุณแบมในข้อหาหมิ่นประมาทและนำภาพอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
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