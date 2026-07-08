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ป.ป.ช. ยกคดี โกงสอบท้องถิ่น 2568 เป็น “คดีพิเศษ” เล็งเอาผิดตั้งแต่อธิบดีถึงผู้เข้าสอบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 17:22 น.
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ป.ป.ช. ยกคดี โกงสอบท้องถิ่น 2568 เป็น "คดีพิเศษ" เล็งเอาผิดตั้งแต่อธิบดีถึงผู้เข้าสอบ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ตั้งคณะไต่สวนคดีแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่น เรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบ พร้อมประสานตำรวจและดีเอสไอร่วมสอบ

ป.ป.ช. มีมติยกระดับคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 ขึ้นเป็น “คดีพิเศษ” พร้อมตั้งคณะกรรมการไต่สวนกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปจนถึงผู้เข้าสอบที่เกี่ยวข้อง

นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมพยานหลักฐานกรณีเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 เสร็จสิ้นแล้ว พบหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวก แก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยให้สอบผ่าน

เนื่องจากเป็นคดีที่มีความสำคัญระดับประเทศ อยู่ในความสนใจของประชาชน และส่งผลกระทบในวงกว้าง ป.ป.ช. จึงเข้าเกณฑ์รับไว้เป็นคดีพิเศษตามแนวทางการบริหารคดีพิเศษ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริง โดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ครอบคลุมผู้ถูกกล่าวหา 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบการจัดสอบและประกาศผล บุคคลภายนอกที่แก้ไขคะแนนหรือเป็นนายหน้าเรียกรับเงิน และผู้เข้าสอบที่ได้รับการแก้ไขคะแนน รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

ผู้ถูกกล่าวหาที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 ราย ได้แก่ ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม–11 พฤศจิกายน 2568 และนายธีรุตม์ ศุกวิบูลย์ผล ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568–24 มิถุนายน 2569 ด้านรายงานจากโพสต์ทูเดย์ระบุว่า คดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวมมากถึง 6,014 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักคือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มนายหน้า และกลุ่มผู้เข้าสอบ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการไต่สวนของ ป.ป.ช. ยังไม่มีการชี้มูลความผิดในขั้นนี้

สำนักงาน ป.ป.ช. ระบุว่าจะประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อขอเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไป

ผู้สมัครสอบหรือประชาชนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงาน ป.ป.ช. ได้โดยตรง เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 17:22 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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