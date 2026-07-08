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ไฟไหม้รถบรรทุก 18 ล้อ ถนนคู่ขนานบรมราชชนนี ขาเข้า เพลิงลุกท่วม ควันดำพุ่งทั่วฟ้า
เพจ Fire & Rescue Thailand รายงานเหตุไฟไหม้รถบรรทุก 18 ล้อบนถนนบรมราชชนนีขาเข้า เขตตลิ่งชัน เพลิงลุกท่วม ควันดำลอยทั่วฟ้า ล่าสุดคุมเพลิงได้แล้ว
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เกิดเหตุไฟไหม้รถบรรทุก 18 ล้อ บนถนนคู่ขนานบรมราชชนนี ฝั่งขาเข้า แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน เพจเฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่ามีผู้แจ้งอุบัติเหตุผ่านแอปพลิเคชันไลน์เมื่อเวลา 16.07 น.
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์เดินทางไปพื้นที่ทันที เมื่อไปถึงเวลา 16.18 น. พบไฟกำลังลุกไหม้รถอย่างรุนแรง จึงเร่งระดมฉีดน้ำสกัดอย่างต่อเนื่อง
จากนั้น เวลา 16.40 น. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาปฏิบัติงานจนควบคุมสถานการณ์ได้เพลิงสงบลงแล้ว
ข้อมูลจาก : Fire & Rescue Thailand
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