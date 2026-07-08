เปิดปากครั้งแรก! บอล-กิ๊กสาวรุ่นพี่ เผยสาเหตุ ยิ้มโชว์กล้อง ทั้งที่กำลังโดนถ่ายประจาน
เปิดปากกลางรายการ บอล-กิ๊กสาวรุ่นพี่ เผยสาเหตุ ยิ้มโชว์กล้อง ทั้งที่กำลังโดนเมียหลวงบุกจับชู้-ถ่ายคลิปประจาน
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวผัว ๆ เมีย ๆ และการนอกใจที่ทำให้คนทั้งประเทศกว่า 77 ล้านคน ตามใส่ใจจนกลายเป็นไวรัลกับกรณีคลิปเมียหลวงบุกจับชู้ ทางรายการ โหนกระแส จึงได้นำเรื่องราวดังกล่าวมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนได้ฟังคำชี้แจงจากทั้งเมียหลวง, ตัวฝ่ายชายที่เป็นสามี และตัวกิ๊กสาวที่ปรากฎในคลิป
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ซึ่งหากใครได้ดูคลิปเต็ม ๆ ก่อนถูกลบไปจะเห็นได้ว่าตัวของ คุณบอล ฝ่ายชายผู้เป็นสามีที่นอกใจ และ กิ๊กสาวรุ่นพี่ หันมายิ้มมองกล้องที่ทางเมียหลวงกดถ่ายเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ทำให้หลาย ๆ คนมองว่าทั้งคู่ไม่มีความสลดกับสิ่งที่กระทำผิดเลยหรืออย่างไร
ด้วยเหตุนี้เองในรายการ โหนกระแส พี่หนุ่ม กรรชัย ได้ถามถึงเหตุผลจากทั้งคุณบอล และกิ๊กสาว ถึงสาเหตุที่ยิ้มใส่กล้องว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้ทำแบบนั้น
คุณบอล กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า “ที่ยิ้มเพราะเมาอยู่ ฝ่ายหญิงที่เป็นชู้ก็เมามากเช่นกัน”
ทางด้าน กิ๊กสาว ตอบประเด็นนี้ว่า “วันนั้นตนเมามากแบบไม่มีสติ ที่ยิ้มเพราะคิดว่าเป็นรุ่นน้องที่นั่งดื่มเบียร์ด้วยกันขับรถตามมาแล้วเอาโทรศัพท์เข้ามาถ่าย เพราะทั้งเสียงและสีผมของเมียหลวงนั้นเหมือนรุ่นน้องคนนั้นมาก ๆ และตนจำไม่ได้ว่าถอดเสื้อผ้าจนโป๊เปลือยหมดแบบนั้น จึงยิ้มสู้กล้องอย่างที่เห็น แต่พอเพ่งมองดี ๆ ก็เพิ่งรู้ว่าไม่ใช่รุ่นน้อง ตนจึงเด้งตัวขึ้นมา”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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