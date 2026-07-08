เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ญี่ปุ่น ก่อนดวลศึก VNL 2026 นัดที่ 2
เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ดวล ญี่ปุ่น ศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 ก่อนลงสนาม 9 ก.ค.นี้ เวลา 17.20 น.
ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย มีโปรแกรมลงสนามแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 3 นัดที่สอง พบกับทีมชาติญี่ปุ่น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.20 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ เมืองเซนได นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากเกมนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายให้กับสหรัฐฯด้วยสกอร์ 0-3 เซต (21-25, 18-25, 20-25)
สำหรับอันดับโลกปัจจุบัน ทีมชาติไทยอยู่อันดับ 21 ของโลก มีคะแนนสะสม 169.89 คะแนน ส่วนทีมชาติญี่ปุ่นอยู่อันดับที่ 6 ของโลก มีคะแนนสะสม 338.09 คะแนน
สถิติการพบกันในศึก VNL
จากสถิติการพบกันแบบเฮดทูเฮด (Head to Head) ในรายการ VNL ทั้งสองทีมเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด 6 ครั้ง โดยทีมชาติญี่ปุ่นเป็นฝ่ายชนะทีมชาติไทยทั้งหมด
- ปี 2025: ทีมชาติไทย แพ้ ญี่ปุุ่น 2-3 เซต (25-18, 25-23, 20-25, 15-25, 11-15)
- ปี 2023: ทีมชาติไทย แพ้ ญี่ปุุ่น 0-3 เซต (18-25, 22-25, 20-25)
- ปี 2022: ญี่ปุ่น ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-22, 25-16, 25-14)
- ปี 2021: ญี่ปุ่น ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-15, 25-17, 25-16)
- ปี 2019: ญี่ปุ่น ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต (25-22, 25-22, 25-14)
- ปี 2018: ทีมชาติไทย แพ้ ญี่ปุุ่น 2-3 เซต (25-19, 25-20, 17-25, 19-25, 20-22)
แฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย รวมถึงการแข่งขันคู่อื่น ๆ ได้ทางช่อง MONOMAX SPORTS 29 และแอปพลิเคชัน MONOMAX
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