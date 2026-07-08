อันดับโลก ญี่ปุ่น พบ ไทย วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วิเคราะห์ชนะแพ้ได้บวกลบกี่คะแนน
วิเคราะห์ก่อนเกม ไทยรั้งท้าย อันดับ 21 พบญี่ปุ่น อันดับ 6 คืนพฤหัสฯ ที่โอซาก้า ชนะแพ้ได้บวกลบกี่คะแนน ก่อนตัดสินอนาคตวอลเลย์บอลหญิงไทยใน VNL 2026
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายสหรัฐอเมริกาไป 0-3 เซตในศึกเนชันส์ ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนต้องปรับทัพลงสนามพบเจ้าภาพญี่ปุ่นทันทีในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.20 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่เมืองโอซาก้า ถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX และ MONOMAX SPORTS
สรุปผลงาน 9 นัดหลังสุดของไทย (คะแนนสะสมรวม 169.89 อันดับ 21 ของโลก)
- แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 (8 ก.ค.) เสียคะแนน -1.87
- แพ้ เนเธอร์แลนด์ 0-3 (21 มิ.ย.) เสียคะแนน -4.45
- ชนะ แคนาดา 3-1 (20 มิ.ย.) ได้คะแนน +12.53
- ชนะ บัลแกเรีย 3-0 (18 มิ.ย.) ได้คะแนน +10.23
- แพ้ ยูเครน 2-3 (17 มิ.ย.) เสียคะแนน -3.00
- แพ้ สาธารณรัฐเช็ก 0-3 (7 มิ.ย.) เสียคะแนน -6.94
- แพ้ เบลเยียม 2-3 (6 มิ.ย.) เสียคะแนน -3.05
- แพ้ จีน 2-3 (4 มิ.ย.) เสียคะแนน -0.01
- แพ้ เซอร์เบีย 0-3 (3 มิ.ย.) เสียคะแนน -5.22
รวมแล้วไทยชนะเพียง 2 นัดจาก 9 นัด แพ้ 7 นัด และเสียคะแนนสุทธิรวมกว่า -1.78 คะแนนตลอดทั้ง 9 นัดที่ผ่านมา สะท้อนฟอร์มที่ยังไม่นิ่งก่อนเจอญี่ปุ่น
สรุปผลงาน 8 นัดหลังสุดของญี่ปุ่น (คะแนนสะสมรวม 338.09 อันดับ 6 ของโลก)
- แพ้ อิตาลี 0-3 (21 มิ.ย.) เสียคะแนน -3.90
- แพ้ สาธารณรัฐโดมินิกัน 1-3 (20 มิ.ย.) เสียคะแนน -14.26
- ชนะ สาธารณรัฐเช็ก 3-0 (19 มิ.ย.) ได้คะแนน +3.45
- ชนะ เซอร์เบีย 3-2 (17 มิ.ย.) ได้คะแนน +0.01
- ชนะ แคนาดา 3-2 (7 มิ.ย.) ได้คะแนน +0.01
- ชนะ เยอรมนี 3-0 (6 มิ.ย.) ได้คะแนน +4.94
- ชนะ ยูเครน 3-1 (5 มิ.ย.) ได้คะแนน +0.30
- ชนะ ฝรั่งเศส 3-1 (3 มิ.ย.) ได้คะแนน +1.29
ญี่ปุ่นชนะ 6 จาก 8 นัด แพ้ 2 นัด โดยจุดที่น่าสนใจคือแพ้สาธารณรัฐโดมินิกันหนักถึง -14.26 คะแนน ซึ่งเป็นการเสียแต้มมากที่สุดของทั้งสองทีมในรอบนี้ ก่อนจะพ่ายอิตาลีต่ออีกนัด ทำให้ญี่ปุ่นเข้าสู่สัปดาห์โอซาก้าด้วยฟอร์มแพ้รวด 2 นัดล่าสุดเช่นกัน แม้คะแนนสะสมโดยรวมยังทิ้งห่างไทยกว่า 168 คะแนนก็ตาม
เปรียบเทียบภาพรวม
ญี่ปุ่นมีคะแนนสะสมนำไทยขาดลอย (338.09 ต่อ 169.89) และอัตราชนะสูงกว่าชัดเจน (6 ใน 8 นัด เทียบกับ 2 ใน 9 นัดของไทย) แต่ทั้งสองทีมมีจุดร่วมคือกำลังแพ้ติดต่อกัน 2 นัดล่าสุดก่อนเกมนี้ ทำให้โมเมนตัมของทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในช่วงพีคฟอร์มนัก
สถานะตารางคะแนน VNL 2026
ญี่ปุ่นอยู่อันดับ 5 ของตาราง จาก 8 นัด สะสม 16 คะแนน ส่วนไทยอยู่อันดับ 14 หลังพ่ายสหรัฐฯ เพิ่ม ยังคงมี 9 คะแนนเท่าเดิม ทำให้ไทยยังต้องลุ้นหนักในสองนัดที่เหลือเพื่อความปลอดภัยจากโซนตกชั้น
สถิติการเจอกันล่าสุด
ไทยแพ้ญี่ปุ่นใน 4 จาก 5 นัดหลังสุด รวมถึงศึกชิงแชมป์โลก 2025 ที่แพ้ 0-3 เซต และศึก VNL 2025 ที่นำก่อน 2-0 เซต ก่อนถูกไล่ตีเสมอแพ้ไป 3-2 เซต ส่วนนัดที่ไทยเอาชนะญี่ปุ่นได้ล่าสุดคือศึกชิงแชมป์เอเชีย 2023 ที่ชนะ 3-2 เซต และคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 3
ทีมชุดนี้นำทัพโดย “กัปตันพู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ พร้อมด้วยพิมพิชยา ก๊กรัมย์ และอัจฉราพร คงยศ ภายใต้การคุมทีมของโค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร โดยหลังพ่ายสหรัฐฯ ไปแบบรวด ทีมไทยจะต้องเร่งปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง ก่อนเผชิญหน้ากับคู่ปรับเก่าที่เจอกันบ่อยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
สำหรับแฟนวอลเลย์บอลที่ต้องการติดตามผลจริง สามารถชมการถ่ายทอดสดคืนวันพฤหัสบดีนี้ เวลา 17.20 น. ผ่าน MONOMAX และ MONOMAX SPORTS ช่อง 29 เพื่อลุ้นว่าไทยจะพลิกสถิติเอาชนะญี่ปุ่นได้เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีหรือไม่ ท่ามกลางฟอร์มแพ้ติดต่อกันของทั้งสองทีมก่อนเข้าสู่เกมนี้
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