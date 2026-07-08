แพรรี่ ดึงสติวัยรุ่น ต้องรู้จักป้องกัน อย่ารีบแต่งงานมีลูก สร้างภาระผูกพันจนทุกข์เอง
แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ปมคลิปไวรัลเมียหลวงบุกจับชู้ เตือนวัยรุ่นมีความรักได้แต่ต้องรู้จักป้องกัน อย่ารีบแต่งงาน-มีลูก สร้างภาระผูกพันจนต้องมาทุกข์ใจเอง
จากกรณีที่มีการแชร์คลิปในโลกออนไลน์ทางเมียหลวงถ่ายวิดีโอประจานสามีขณะนอนเปลือยกายกับหญิงสาวอีกคน หลังถูกจับได้ทั้งสองไม่มีท่าทีสลด ประเด็นดังกลายเป็นประเด็นในโซเชียลจนกลายเป็นกระแสไวรัลในชั่วข้ามคืนมียอดวิวพุ่งสูงถึง 77 ล้านครั้ง
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย เชิญ คุณแบม เมียหลวงมานั่งพูดคุยประเด็นที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแส เล่าว่าทั้งสองมีลูกด้วยกัน 1 คน และยังจดทะเบียนสมรสด้วยกัน ก่อนหน้านี้ทั้งสองมีปากเสียงกันเพราะสามียังติดต่อกับภรรยาเก่าอยู่ ตนจึงย้ายออกไปพักที่ห้องของรุ่นพี่ ระหว่างแยกกันอยู่อีกฝ่ายพยายามง้อขอคืนดีกระทั่งติดต่อสามีไม่ได้และถูกบล็อกเบอร์โมรจึงเดินทางไปหาอีกฝ่ายที่ห้องพัก ก่อนที่จะไปพบฝ่ายชายกับหญิงสาวคนอื่นในห้องตามที่ปรากฏภายในคลิป
อย่างไรก็ดี คุณแบม ยืนยันว่าจะไม่กลับไปคืนดีกับฝ่ายชายแน่นอน เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาให้โอกาสและอดทนเรื่องผู้หญิงเสมอ เพราะเห็นแก่ลูกที่เพิ่งคลอด คิดว่าอีกฝ่ายอาจจะคิดได้ในวันหนึ่ง
หลังจากรายการโหนกระแส อินฟลูเอนเซอร์คนดัง แพรรี่ ไพรวัลย์ เตือนวัยรุ่นยุคใหม่ที่อยากรักหรืออยากลอง ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด ควรศึกษาดูใจกันก่อน ต้องรู้จักป้องกัน และไม่ต้องรีบแต่งงานหรือมีลูกเพราะเป็นการสร้างภาระผูกพัน หากวันหนึ่งต้องเลิกรากันไปคนที่ทุกข์ใจที่สุดอาจคือตัวเราเอง
“จริง ๆ อยากเตือนวัยรุ่นสมัยนี้นะคะ คือ การอยากรักอยากลองไม่ใช่เรื่องผิด แต่เราต้องรู้จักป้องกัน ศึกษาดูใจให้เยอะ ๆ อย่ารีบตบแต่ง อย่ารีบมีลูก อย่าด่วนสร้างภาระผูกพัน เพราะวันหนึ่งถ้ามันไม่ไปต่อไม่ได้ สุดท้ายคนที่ต้องทุกข์ใจอาจเป็นเรา”
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