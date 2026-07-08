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ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย ศึก VNL 2026 นัดปิดรอบแรก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 16:30 น.
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ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย ศึก VNL 2026 นัดปิดรอบแรก

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย หลังทีมชาติไทยอันดับ 21 ของตาราง ดวลเจ้าภาพญี่ปุ่นอันดับ 5 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 17.20 น. ที่โอซาก้า

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบทีมชาติญี่ปุ่น เจ้าภาพศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.20 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นนัดที่ 2 จาก 4 นัดในสัปดาห์ปิดท้ายรอบแรกของทีมสาวไทย ก่อนหน้านี้ทีมไทยเปิดสนามพบสหรัฐอเมริกาไปเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม และยังต้องพบบราซิลกับตุรกีต่อในวันที่ 11 และ 12 กรกฎาคม

ตารางคะแนนก่อนนัดนี้ ทีมชาติไทยอยู่อันดับ 21 จากการลงสนาม 9 นัด ชนะ 2 แพ้ 7 เก็บได้ 9 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 169.89 คะแนน

ขณะที่ญี่ปุ่นเจ้าภาพสนาม อยู่อันดับ 6 จากการลงสนาม 8 นัด ชนะ 6 แพ้ 2 เก็บได้ รวมคะแนนทั้งหมด 338.09 คะแนน ญี่ปุ่นทำผลงานชนะรวด 6 นัดแรกของทัวร์นาเมนต์ ก่อนสะดุดพ่ายให้กับโดมินิกันริพับลิก 1-3 เซตแบบเซอร์ไพรส์ทั้งวงการ เสียสถิติไร้พ่ายในรายการนี้เป็นครั้งแรก

สถิติพบกัน 5 นัดหลังสุด ไทย-ญี่ปุ่น

  • 29/08/2568 ไทย แพ้ ญี่ปุ่น 0-3 เซต ชิงแชมป์โลก
  • 18/06/2568 ไทย แพ้ ญี่ปุ่น 2-3 เซต เนชันส์ลีก
  • 05/10/2566 ไทย แพ้ ญี่ปุ่น 0-3 เซต เอเชียนเกมส์
  • 05/09/2566 ไทย ชนะ ญี่ปุ่น 3-2 เซต เอเชียนคัพ
  • 01/07/2566 ไทย แพ้ ญี่ปุ่น 1-3 เซต เนชันส์ลีก

ทีมไทยแพ้ญี่ปุ่น 4 จาก 5 นัดหลังสุด ชนะได้เพียงนัดเดียวในศึกเอเชียนคัพ 2566 ที่ตัดสินกันถึงเซตที่ 5

สถิติพบกัน 5 นัดหลังสุด ไทย-ญี่ปุ่น
VNL 2026

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของไทย (ก่อนสัปดาห์ที่ 3)

  • 21/06/2569 ไทย แพ้ เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซต
  • 20/06/2569 ไทย ชนะ แคนาดา 3-1 เซต
  • 18/06/2569 ไทย ชนะ บัลแกเรีย 3-0 เซต
  • 17/06/2569 ไทย แพ้ ยูเครน 2-3 เซต
  • 07/06/2569 ไทย แพ้ สาธารณรัฐเช็ก 0-3 เซต

ฟอร์มญี่ปุ่นก่อนเจอไทย

ญี่ปุ่นเก็บชัยชนะรวด 6 นัดแรกในศึกนี้ รวมถึงชนะฝรั่งเศส 3-1 เซตในสัปดาห์แรก ก่อนพ่ายให้โดมินิกันริพับลิก 1-3 เซต (25-17, 20-25, 26-28, 23-25) เป็นความพ่ายแพ้นัดเดียวของทีมจนถึงตอนนี้ ทำให้อันดับโลกของญี่ปุ่นขยับมาอยู่ที่ 6 ของโลก ด้วยคะแนนสะสม 338.09 คะแนน

รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ลุย VNL 2026 สนาม 3

ตัวเซต: พรพรรณ เกิดปราชญ์ (กัปตันทีม), ณัฏฐณิชา ใจแสน

ตัวรับอิสระ: ปิยะนุช แป้นน้อย, กัลยรัตน์ คำวงษ์

บอลเร็ว: ทัดดาว นึกแจ้ง, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์, แก้วกัลยา กมุลทะลา

ตัวตบหัวเสา/ข้าง: พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ปพัชญา พลทำ, อัจฉราพร คงยศ, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, วริศรา สีทาเลิศ, นันท์นภัส มูลจะคำ, จิดาภา นาหัวหนอง

รวมทั้งสิ้น 14 คนตามโควตาที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศสำหรับศึก VNL 2026 สนาม 3 ที่โอซาก้า ทัพนักตบสาวไทยคุมทีมโดยเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน

รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นคุมทีมโดยเฟอร์ฮัต อัคบาส โค้ชชาวตุรกี หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนปัจจุบัน แนวรุกหลักที่ทีมไทยต้องจับตาคือ มายู อิชิกาว่า หัวเสาตัวเก่ง, โยชิโนะ ซาโตะ และยูกิโกะ วาดะ ซึ่งเป็น 3 กำลังหลักฝั่งรุกที่ทำผลงานโดดเด่นมาตลอดทัวร์นาเมนต์

หมายเหตุ : สำหรับรายชื่อผู้เล่นที่เหลือในชุด 14 คนสำหรับนัดนี้ ทางสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นยังไม่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางกา ณ เวลาที่จัดทำบทความนี้

รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่น
VNL 2026

ช่องทางถ่ายทอดสด

แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยรับชมการแข่งขันนัดนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน MONOMAX และช่อง MONOMAX SPORTS (ช่อง 29) ตั้งแต่เวลา 17.20 น. เป็นต้นไป

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ข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 16:30 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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