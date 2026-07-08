บุกทลาย โรงงานเถื่อน ลอบน้ำเข้าเกล็ดส้มจีนไร้ อย. กว่า 2 ตัน ผสมน้ำส้มขาย
ตำรวจ ปอศ. บุกทลายโรงงานเถื่อน ย่านอ่อนนุช ลอบน้ำเข้าเกล็ดส้มกระป๋อง จากจีนจีนไร้ อย. กว่า 2 ตัน ผสมน้ำส้มขาย
8 ก.ค. 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ทำการตรวจค้นและแจ้งข้อกล่าวหา น.ส.ลำไพฯ อายุ 44 ปี ในความผิดฐาน “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้ โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามกฎหมายศุลกากร” โดยทำการเข้าตรวจค้นและจับกุมได้ที่ บริษัทแห่งหนึ่ง และโกดังไม่มีเลขที่ ภายในซอยอ่อนนุช 66 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสว่า มีบริษัทลักลอบนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากประเทศจีน โดยไม่ขออนุญาต ไม่เสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง และไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มบรรจุขวดจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสืบสวนและขออนุมัติหมายค้นจากศาลภาษีอากรกลาง เข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 2 จุด ผลการตรวจค้นพบของกลาง เกล็ดส้มกระป๋องที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศ ซุกซ่อนอยู่จำนวน 112 ลัง (รวม 672 กระป๋อง) น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,016 กิโลกรัม มูลค่าความเสียหายกว่า 500,000 บาท
นอกจากนี้ยังพบน้ำผลไม้บรรจุขวดขนาดต่างๆ และซากกระป๋องเกล็ดส้มที่ใช้ผลิตไปแล้วอีกจำนวนหนึ่ง จากการสอบถาม น.ส.ลำไพฯ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ยอมรับว่าผลิตน้ำส้มขายจริง แต่ไม่สามารถนำเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารการขออนุญาต อย. มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
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