ตรวจหวยลาว งวด 8/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร ย้อนสถิติหวยออกวันพุธ วิเคราะห์เลขเด็ด
สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลหวยลาวพัฒนา 8/7/69 เช็กเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์เลขเด็ดตำราสัตว์ เปิดโพยสถิติย้อนหลังหวยออกวันพุธ
คอหวยและนักเสี่ยงโชคเตรียมตัวให้พร้อม ใกล้เข้ามาแล้วกับการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569 โดยกองสลาก สปป.ลาว จะเริ่มทำการหมุนวงล้อประกาศผลรางวัลตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปตามเวลาในประเทศไทย
ท่านที่ต้องการลุ้นผลรางวัลกันแบบสด ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Laolottery Live ซึ่งมีให้เลือกรับชมทั้งทางเฟซบุ๊กและยูทูบ แต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกดูการถ่ายทอดสด สามารถเข้ามาตรวจสอบสรุปรายงานผลรางวัลทุกเลขเด็ดได้ที่นี่ทันทีหลังสิ้นสุดการออกรางวัล
ชมสดถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 8 7 69
วิเคราะห์เลขเด็ดจากตำราสัตว์ งวด 8 กรกฎาคม 2569
- สัตว์ใหญ่มาแรง : สิงโต (45) และ ม้า (52)
- สัตว์เล็กน่าจับตา : นกพิราบ (22) และ แมวบ้าน (94)
เปิดสถิติหวยลาวพัฒนาออกวันพุธ
สำหรับสายคำนวณที่กำลังมองหาแนวทางเลขเด็ด เราได้รวบรวมสถิติผลรางวัลหวยลาวพัฒนาเฉพาะงวดที่ตรงกับวันพุธย้อนหลังจำนวน 17 งวด เพื่อนำไปใช้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ดังนี้
|งวดวันที่
|เลข 6 ตัว
|เลข 5 ตัว
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|1 กรกฎาคม 2569
|848147
|48147
|8147
|147
|47
|24 มิถุนายน 2569
|618102
|18102
|8102
|102
|02
|17 มิถุนายน 2569
|843303
|43303
|3303
|303
|03
|10 มิถุนายน 2569
|674557
|74557
|4557
|557
|57
|3 มิถุนายน 2569
|390549
|90549
|0549
|549
|49
|27 พฤษภาคม 2569
|680172
|80172
|0172
|172
|72
|20 พฤษภาคม 2569
|962377
|62377
|2377
|377
|77
|13 พฤษภาคม 2569
|220572
|20572
|0572
|572
|72
|6 พฤษภาคม 2569
|374260
|74260
|4260
|260
|60
|29 เมษายน 2569
|897768
|97768
|7768
|768
|68
|22 เมษายน 2569
|288257
|88257
|8257
|257
|57
|8 เมษายน 2569
|198977
|98977
|8977
|977
|77
|1 เมษายน 2569
|396810
|96810
|6810
|810
|10
|25 มีนาคม 2569
|841971
|41971
|1971
|971
|71
|18 มีนาคม 2569
|504329
|04329
|4329
|329
|29
|11 มีนาคม 2569
|845181
|45181
|5181
|181
|81
|4 มีนาคม 2569
|412958
|12958
|2958
|958
|58
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจหวยลาว งวด 7/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
- ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2569 เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติวันจันทร์ วิเคราะห์ตำราสัตว์
- ตรวจหวยลาว งวด 2/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: