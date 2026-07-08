หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 8/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร ย้อนสถิติหวยออกวันพุธ วิเคราะห์เลขเด็ด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 19:01 น.
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หวยลาวพัฒนา 8 7 69

สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลหวยลาวพัฒนา 8/7/69 เช็กเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์เลขเด็ดตำราสัตว์ เปิดโพยสถิติย้อนหลังหวยออกวันพุธ

คอหวยและนักเสี่ยงโชคเตรียมตัวให้พร้อม ใกล้เข้ามาแล้วกับการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569 โดยกองสลาก สปป.ลาว จะเริ่มทำการหมุนวงล้อประกาศผลรางวัลตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปตามเวลาในประเทศไทย

ท่านที่ต้องการลุ้นผลรางวัลกันแบบสด ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Laolottery Live ซึ่งมีให้เลือกรับชมทั้งทางเฟซบุ๊กและยูทูบ แต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกดูการถ่ายทอดสด สามารถเข้ามาตรวจสอบสรุปรายงานผลรางวัลทุกเลขเด็ดได้ที่นี่ทันทีหลังสิ้นสุดการออกรางวัล

ชมสดถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 8 7 69

วิเคราะห์เลขเด็ดจากตำราสัตว์ งวด 8 กรกฎาคม 2569

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : สิงโต (45) และ ม้า (52)
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : นกพิราบ (22) และ แมวบ้าน (94)

เปิดสถิติหวยลาวพัฒนาออกวันพุธ

สำหรับสายคำนวณที่กำลังมองหาแนวทางเลขเด็ด เราได้รวบรวมสถิติผลรางวัลหวยลาวพัฒนาเฉพาะงวดที่ตรงกับวันพุธย้อนหลังจำนวน 17 งวด เพื่อนำไปใช้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ดังนี้

งวดวันที่ เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
1 กรกฎาคม 2569 848147 48147 8147 147 47
24 มิถุนายน 2569 618102 18102 8102 102 02
17 มิถุนายน 2569 843303 43303 3303 303 03
10 มิถุนายน 2569 674557 74557 4557 557 57
3 มิถุนายน 2569 390549 90549 0549 549 49
27 พฤษภาคม 2569 680172 80172 0172 172 72
20 พฤษภาคม 2569 962377 62377 2377 377 77
13 พฤษภาคม 2569 220572 20572 0572 572 72
6 พฤษภาคม 2569 374260 74260 4260 260 60
29 เมษายน 2569 897768 97768 7768 768 68
22 เมษายน 2569 288257 88257 8257 257 57
8 เมษายน 2569 198977 98977 8977 977 77
1 เมษายน 2569 396810 96810 6810 810 10
25 มีนาคม 2569 841971 41971 1971 971 71
18 มีนาคม 2569 504329 04329 4329 329 29
11 มีนาคม 2569 845181 45181 5181 181 81
4 มีนาคม 2569 412958 12958 2958 958 58

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 19:01 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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