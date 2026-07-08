ชีวิตล่าสุด กิ๊กสาว หลังเมียหลวงโพสต์คลิปประจานจนไวรัล
เปิดชีวิต กิ๊กสาว หลังเมียหลวงบุกจับชู้โพสต์คลิปเปลือยกายประจานลงโซเชียลจนเป็นไวรัลทั่วประเทศ ล่าสุดอยู่จังหวัดเดิมไม่ได้แล้ว
ภายหลังจากคลิปไวรัลเมียหลวงบุกจับชู้เป็นที่พูดถึงเป็นวงกว้างในชั่วข้ามคืนที่ผ่านมา โดยมีคนดูมากถึง 77 ล้านครั้ง จนรายการ โหนกระแส ในวันนี้ (8 ก.ค. 69) ต้องนำประเด็นดังกล่าวขึ้นมานำเสนอให้ประชาชนได้เห็นข้อเท็จจริงในทุกมุมมองจากทุกฝ่าย
ช่วงหนึ่งของรายการ โหนกระแส ระหว่างที่โฟนอินสัมภาษณ์ คุณเอ (นามสมมติ) ทาง พี่หนุ่ม กรรชัย ได้สอบถามถึงชีวิตในตอนนี้ของเธอเป็นอย่างไรบ้าง หลังจากที่เป็นข่าวออกไป ทางด้าน กิ๊กสาว เผยว่า
“ตอนนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาท และอนาจารประจาน ต่อเมียหลวงแล้ว และในวันที่เกิดเรื่องขึ้นพอคลิปถูกโพสต์จนเป็นข่าวไปก็เข้าไปยื่นลาออกจากงานทันที และเตรียมจะเก็บของออกจากจังหวัดระยองด้วย ไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกแล้ว เพราะคลิปที่ออกไปมันถ่ายเห็นหมดเลย เอาไปประจานจนเสียหายไปหมด อยู่ก็ไม่ได้ ทางครอบครัวก็อยู่ยากแล้ว เพราะมันเห็นหน้าเราชัด ๆ เลย”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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