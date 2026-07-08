ไวมาก! กทม.บางรักเปิดตารางเก็บขยะ ที่นอน-หมอนเก่า ติดต่อได้ทุกสัปดาห์
สำนักงานเขตบางรักเปิดกำหนดการนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 4 ชุมชน ตลอดเดือนกรกฎาคม 2569 ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเบอร์ติดต่อฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ชาวเน็ตสงสัย ทำไมภาพคุ้นจัง?
สำนักงานเขตบางรัก โพสต์คอนเทนต์แนะนำช่องทางทิ้งที่นอนและหมอนเก่า พร้อมประกาศกำหนดการนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 ครอบคลุม 4 ชุมชนในพื้นที่ ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตารางนัดเก็บแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 1 ชุมชน วันที่ 4 กรกฎาคม เก็บที่ชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก วันที่ 11 กรกฎาคม เก็บที่ชุมชนซอยไวตี วันที่ 18 กรกฎาคม เก็บที่ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 และวันที่ 25 กรกฎาคม เก็บที่ชุมชนซอยสันติภาพ
ประชาชนในพื้นที่ที่มีที่นอน หมอน เฟอร์นิเจอร์เก่า หรือขยะชิ้นใหญ่อื่น ๆ ที่ไม่ใช้แล้ว นำมาให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บได้ตามวันและสถานที่ที่ระบุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร 02-236-1395 ต่อ 6222 ในวันและเวลาราชการ
เพจ สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office มักผลิตคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ในโทนเป็นกันเองใกล้ชิดผู้อ่าน ก่อนหน้านี้เพจเคยได้รับความสนใจจากโซเชียลจากโพสต์แชตปริศนาที่ล้อกับกระแสไวรัล ซึ่งท้ายที่สุดโยงกลับมาที่บริการนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในลักษณะเดียวกันกับครั้งนี้
ผู้ที่ไม่แน่ใจว่าชุมชนของตนอยู่ในกำหนดการเดือนนี้หรือไม่ ควรตรวจสอบผ่านโพสต์ต้นฉบับของสำนักงานเขต หรือโทรสอบถามฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โดยตรงก่อนนำของมาทิ้งตามวันนัดหมาย
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