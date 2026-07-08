พี่หนุ่ม จัดชุดใหญ่ หมอนโดเรมอน-กระติกน้ำสีเขียว ให้ บอล หลังของเก่ากลายเป็นมีมทั่วประเทศ
ถูกในชาวเน็ต! พี่หนุ่ม ใจป้ำ เตรียมส่งหมอนโดเรมอน-กระติกน้ำสีเขียวใบใหม่ให้ บอล หลังคลิปเมียหลวงบุกจับชู้กลายเป็นมีมทั่วประเทศ
ภายหลังคลิปเมียหลวงบุกจับชู้คาห้อง สามีและกิ๊กสาว นอนเปลือยกายกอดกันแบบไม่แคร์ถึงความผิดที่ก่อได้กลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน คลิปดังกล่าวมีคนเข้าชมกว่า 77 ล้านครั้ง ก่อนที่ทาง ทนายพัฒน์ จะแจ้งให้ทางเมียหลวงซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์ลบคลิปดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์ม เนื่องจากกระทบข้อกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
“ทนายพัฒน์” เผยเป็นคนขอให้ลบคลิป 70 ล้านวิว เมียหลวงบุกจับผัวนอนซุกกิ๊ก
ทว่าสิ่งที่ชาวเน็ตพูดถึงมากที่สุด มากกว่าพฤติกรรมของสามีจอมเจ้าชู้ นั่นก็คือพร็อพที่อยู่ในคลิป ประกอบด้วย หมอนโดเรมอน ที่นอนลายกุหลาบสีชมพูที่กำลังจะกลายสีเป็นสีดำด้วยความสกปรก รวมถึงฝากระติกน้ำสีเขียวที่ทางเมียหลวงจับขวางใส่สามีและชู้สาวที่นอนกกกันอยู่ จนกลายเป็นมีมไปทั่วประเทศ
ล่าสุดในวันนี้ 8 ก.ค. 69 รายการ โหนกระแส ได้นำเสนอเรื่องราวดังกล่าว โดยมีการเชิญตัว คุณแบม ซึ่งเป็นเมียหลวงมานั่งพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ก่อนจะมีการโฟนอินหา บอล อดีตสามีของแบม รวมถึงโฟนอินหากิ๊กสาวด้วย เพื่อ ให้ทั้งคู่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในฝั่งของตัวเอง
หลังจากสัมภาษณ์จบ พี่หนุ่ม กรรชัย พิธีกรประจำรายการ ได้บอกกับ บอล ว่า ทางรายการสนับสนุนของให้เดี๋ยวจะส่งไปให้ ก่อนจะชูหมอนโดเรมอน กระติกน้ำสีเขียว พร้อมชุดผ้าปูที่นอน แบบซื้่อใหม่ยกเซ็ตทั้ง 3 ชิ้น สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมรายการ รวมถึงชาวเน็ตนักเรียนโหนกระแสเป็นอย่างมาก
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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