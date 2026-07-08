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ดีเจต้นหอม หยุดปักปากกา รูทีนชีวิตพัง หิวบ่อย-กินแบบทุเรศ ใครไม่เป็นอย่าดราม่า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 16:34 น.
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ดีเจต้นหอม รีวิวผลข้างเคียงหลังหยุดใช้ ปากกาลดน้ำหนัก 3 เดือน

ดีเจต้นหอมรีวิวหยุดใช้ปากกาลดน้ำหนักเดือนที่ 3 เผยอาการโหยของหวาน กินดึกจนคุมไม่อยู่ พูดแล้วไม่กลับไปใช้อีก มุ่งคุมหุ่นให้ยั่งยืนด้วยเวทเทรนนิ่ง

ดีเจต้นหอม ศกุนตลา พิธีกรและดีเจสาวชื่อดัง โพสต์แชร์ประสบการณ์ตรงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Tonhorm เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่กำลังสนใจใช้ปากกาลดน้ำหนัก เป็นการรีวิวช่วงเข้าสู่เดือนที่ 3 หลังจากหยุดใช้ตัวช่วย เจ้าตัวออกตัวก่อนว่านี่เป็นผลลัพธ์ส่วนบุคคล หากใครที่ใช้แล้วไม่เป็นเหมือนกันก็ไม่ต้องดราม่า

ความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่หยุดใช้ปากกาทำให้ร่างกายมีอาการโหยหาของหวานอย่างหนัก ทั้งที่ปกติแล้วเป็นคนไม่กินของหวาน อีกทั้งยังมีอาการหิวบ่อยจนห้ามใจไม่ได้ ประกอบกับรูทีนชีวิตที่ต้องเปิดสปาและปิดดึก ทำให้ต้องกินมื้อดึกเกือบทุกคืน จนกลายเป็นพฤติกรรมการกินที่เจ้าตัวนิยามว่ากินแบบไม่ยับยั้งชั่งใจเหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิต

“รีวิวตัวเองกับการหยุดปักปากกาเดือนที่ 3 อย่างตรงไปตรงมา ถ้าคนอื่นไม่เป็นเหมือนกันก็ไม่ต้องดราม่า คือรีวิวตัวเองเป็นวิทยาทาน เข้าเดือนที่ 3 หิวบ่อย อยากหวานมาก (ซึ่งเป็นไม่กินของหวานก่อนปัก) โหยห้ามใจไม่ได้ รูทีนพังด้วย เพราะเปิดสปาปิดดึก กินดึก เกือบทุกคืน กินแบบทุเรศ กินแบบนี่คือวันสุดท้ายของชีวิต กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม ต่อมยับยั้งช่างใจปิดตายไม่ทำงาน โมโหตัวเองที่กลายเป็นแบบนี้แต่ก็ยังไม่หยุดแxก นน ลง 5 โล แต่ขึ้นมา 2 โล (ถือว่าปกติ) ปักมา 5 เดือน ไม่ซื้อมาปักเอง และจะไม่มีวันซื้อมาปักเอง แต่หุ่นยังดีอยู่เพราะ 5 เดือนที่ผ่านมาออกกำลังกาย เวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอ นี่คือข้อดีของเวท

จะกลับไปปักต่อมั้ย คำตอบคือ ไม่!!! เพราะสุดท้ายชีวิตต้องอยู่กับความยั่งยืน วันนี้คือลองให้รู้ ปากกาดีมั่ย ดี! แต่ต้องใช้ให้เป็นแค่ตัวเสริม ใครใช้ปากกาเป็นหลักละไม่ออกกำลังกาย ระวังผลลัพธ์ปลายทาง วันนี้ตั้งเป้าจะไม่ยอมแพ้จะพยายาม ทำ นน. ให้ไม่เกิน 50 ให้ได้ เป็นกำลังใจให้หอมด้วยนะทุกคน !!!!!

ปล.ปากกาไม่ได้แย่แต่ต้องเข้าใจการใช้ มันมีข้อดีที่ดีมาก ๆ อยู่ สู้เว้ยอิหญิง ….. จากใจคนขี้แพ้แต่อยากผอม 5555″

ดีเจต้นหอมปักปากกา
ภาพจาก Facebook : Tonhorm

ดีเจต้นหอม

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 16:34 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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