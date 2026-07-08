ไต้ฝุ่นถล่มจีนน้ำท่วม ฟาร์มงูแตก หลุดลงน้ำกว่า 900 ตัว ลอยกัดชาวบ้านเจ็บ 1 ราย
พายุไต้ฝุ่น “ไมสัก” ถล่มจีนน้ำท่วมหนัก ฟาร์มงูแตก หลุดลงน้ำกว่า 900 ตัว ลอยตามกระแสน้ำ กัดชาวบ้านเจ็บ 1 ราย
ที่เขตปกครองตนเองกว่างซี ประเทศจีน หลังจากพายุไต้ฝุ่น “ไมสัก” พัดถล่มอย่างหนักจนเกิดน้ำท่วมสูง กระแสน้ำได้พัดทำลายฟาร์มงูแห่งหนึ่งในหมู่บ้านเติ้งอวี๋ เมืองหยุนเปี่ยว เมืองเหิงโจว จนพังทลาย ส่งผลให้งูกว่า 900 ตัวหลุดรอดออกไปตามกระแสน้ำ สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
งูจำนวนมากลอยไปตามน้ำและหลุดเข้าไปในพื้นที่ชุมชนที่กำลังประสบภัยพิบัติ ชาวบ้านหลายคนต้องเผชิญหน้ากับงูที่หนีตายเข้ามาในบริเวณบ้าน และต้องหาไม้ไผ่มาเป็นอาวุธเพื่อใช้ปัดป้องและไล่งูเพื่อเอาชีวิตรอด โดยพบว่างูทั้งหมดที่หลุดออกมาเป็นของเกษตรกรในพื้นที่เมืองหยุนเปี่ยว
นายเหลย เกษตรกรผู้เลี้ยงงูในเมืองหยุนเปี่ยว ให้ข้อมูลว่า ฟาร์มในแถบนี้ส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงงู 3 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ งูทางมะพร้าว งูสิง และงูเห่าซึ่งเป็นงูที่มีพิษร้ายแรง โดยคาดการณ์ว่าฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำน่าจะถูกน้ำท่วมซัดพังจนมีงูหลุดออกไปมากถึง 800-900 ตัว
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อย่างไรก็ตาม งูที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการอาศัยอยู่ในป่าเขา หากต้องแช่อยู่ในน้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็อาจจะตายไปเองเป็นจำนวนมาก แต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ มีรายงานยืนยันว่าพบชาวบ้านถูกงูกัดได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ซึ่งขณะนี้กำลังนอนพักรักษาตัวและรับการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดอยู่ที่โรงพยาบาล
ล่าสุดทางตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านเติ้งอวี๋ ออกมาชี้แจงว่า งูที่หลุดออกมาไม่ได้มีพิษร้ายแรงทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นงูสิงที่ไม่มีพิษ ขณะเดียวกันชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงกว่าสิบคนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้รวมตัวกันตั้งทีมอาสาสมัครเฉพาะกิจลงพื้นที่ลุยน้ำเข้าไปในบ้านเรือนที่ประสบภัยเพื่อช่วยจับงู ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านได้รับอันตรายซ้ำ
ที่มา: life.tw
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