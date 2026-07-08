สาวเตือนภัย ดื่มชานมทุกวัน 10 ปี ดื่มน้ำน้อย เจอนิ่วเกือบ 50 เม็ด ต้องผ่า 3 รอบ
สาวเตือนภัย ดื่มชานมทุกวัน 10 ปี ดื่มน้ำน้อย เจอนิ่วเกือบ 50 เม็ด ผ่านตัดสองรอบแล้วยังไม่หมด อีกสามเดือนต้องผ่าตัดอีกรอบ
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กออกมาเปิดเผยว่า “ผลของการกิน ชาเย็น ทู๊กวัน นิ่ว 19 เม็ด” โดยเธอตอบความเห็นชาวเน็ตที่เข้ามาถาม ซึ่งเธอบอกว่าเธอมีอาการปวดท้องที่ชายโครงขวา
โดยกินชาเย็นทุกวัน วันละ 1 แก้ว บางวันก็ 2 แก้ว โดยที่เธอไม่ค่อยดื่มน้ำเปล่า ซึ่งกินต่อเนื่องมาประมาณ 10 ปี ก่อนจะรู้สึกปวดท้องและตรวจพบนิ่วในที่สุด ซึ่งเธอเล่าว่าเธอต้องผ่าตัดถึงสองครั้ง เพราะเนื่องจากครั้งแรกผ่าออกไม่หมด หลังจากนี้ต้องรออีก 3 เดือน ถึงจะผ่ารอบ 3 ซึ่งหมอแจ้งว่ามีนิ่วประมาณ 50 เม็ด โดยผู้โพสต์ระบุต่อว่าเธอกำลังพักรักษาตัวและรอกลับบ้านต่อไป
ก่อนหน้านี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาโพสต์เตือนภัยสุขภาพแก่ผู้ที่ดื่มชานม-ชาเย็น เป็นประจำทุกวัน เหตุเพราะพฤติกรรมการรับประทานที่เสี่ยงให้เป็น “โรคนิ่วในไต” ซึ่งโรคนี้เกิดจากการตกผลึกของแร่ธาตุต่าง ๆ ในปัสสาวะ จนรวมตัวกันเป็นก้อนแข็ง ๆ มีขนาดตั้งแต่เม็ดทรายยันลูกปิงปอง และบรรดาก้อนเหล่านี้ก็จะไปอุดตันทางเดินปัสสาวะ ทำให้อั้นฉี่ไม่ได้ ปวดท้องรุนแรง บางรายอาจร้ายแรงถึงขั้นไตวายได้
ในชานมหวานนอกจากจะมีน้ำตาลมหาศาลแล้ว ก็ยังมีสารอาหารบางอย่างที่เป็นตัวเร่งให้เกิดนิ่วในไต ได้แก่ น้ำตาลฟรุคโตส ฟรุคโตสจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ไตทำงานหนัก และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่ว
แคลเซียม ชานมบางชนิดมีส่วนผสมของนม ซึ่งมีแคลเซียมสูง แคลเซียมส่วนเกินจะถูกขับออกทางปัสสาวะ และอาจตกผลึกเป็นนิ่วได้
ออกซาเลต สารนี้พบได้ในใบชาออกซาเลต ซึ่งออกซาเลตจะจับตัวกับแคลเซียม กลายเป็นนิ่วชนิดแคลเซียมออกซาเลต ถือเป็นชนิดที่พบมากที่สุด
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