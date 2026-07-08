พลิกปม! เมียหลวงยอมรับมีคนคุย แต่ไม่ได้ลึกซึ้ง หลังจับได้สามีแอบมีกิ๊ก
พี่สาวฝ่ายชายตั้งคำถามจุดประสงค์การจับชู้ ด้านฝ่ายหญิงชี้ยังไม่หย่า สามียังโอนเงินให้ใช้
ดราม่าครอบครัวที่ฝ่ายชายถูกจับได้ว่ามีผู้หญิงอีกคนพลิกกลับมาอีกด้าน หลังมีรายงานว่าฝ่ายหญิงที่ใช้ชื่อในสื่อว่า น้องแบม ก็ยอมรับว่ามีผู้ชายอีกคนที่พูดคุยด้วยเช่นกัน โดยเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นเพียงคนคุย ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ประเด็นนี้ถูกเปิดเผยผ่านรายการ โหนกระแส เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 และมีการสรุปเนื้อหาผ่านเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ระหว่างการพูดคุยในรายการ พี่สาวของฝ่ายชายตั้งคำถามถึงการที่ฝ่ายหญิงย้ายของออกจากบ้านมาเกือบ 1 เดือนแล้ว โพสต์สถานะโสดเป็นประจำ และมีคนคุยใหม่ ก่อนจะย้อนถามถึงจุดประสงค์ที่กลับมาบุกจับสามีในวันเกิดเหตุ
ด้านฝ่ายหญิงชี้แจงว่า ช่วงที่แยกกันอยู่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า และยังมีทะเบียนสมรสร่วมกันอยู่ ขณะที่ฝ่ายชายยังคงติดต่อขอคืนดี ซื้อข้าวให้ และโอนเงินให้ใช้อย่างต่อเนื่อง จึงมองว่าความสัมพันธ์ยังไม่สิ้นสุดอย่างเป็นทางการ แม้จะยอมรับว่ามีคนคุยใหม่ระหว่างนั้นก็ตาม
หมายเหตุ : เนื้อหาทั้งหมดอ้างอิงจากการสรุปของเพจดังกล่าวและคลิปรายการที่เผยแพร่ผ่าน YouTube – โหนกระแส ยังไม่มีการยืนยันรายละเอียดเพิ่มเติมจากทั้งสองฝ่ายโดยตรงนอกเหนือจากที่ปรากฏในรายการ
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