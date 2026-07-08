“จักรภพ” เผยขอคำแนะนำจาก “ทักษิณ” หลังเข้ารับตำแหน่ง สส. ขอให้นึกถึง ปชช.
จักรภพ เพ็ญแข เผยขอคำแนะนำจาก ทักษิณ หลังเข้ารับตำแหน่ง สส. ขอให้นึกถึงประชาชนเป็นหลัก อย่ามัวแต่นึกถึงแต่คะแนนนิยม
นายจักรภพ เพ็ญแข เข้ารายงานตัวเป็น สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศให้เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อ สส.แทนนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมี นายสุไพรพล เพ็ญแข คู่สมรส ร่วมเดินทางมาด้วย
โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายจักรภพ ว่าได้มีการพูดคุยกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีก่อนเข้ารับตำแหน่งหรือไม่นายจักรภพ กล่าวว่าตนมีครูหลายคน แต่ขอคำแนะนำจากนายทักษิณ มากกว่าคนอื่น เพราะอยู่ใกล้กัน
โดยนายทักษิณ ขอให้ทำเพื่อส่วนรวม หากไม่มีใครขอบคุณก็อย่าถามหาคำขอบคุณ และเมื่อวันหนึ่งเขาคิดได้ ก็จะขอบคุณเราเอง นายทักษิณ ห่วงมากว่าคนในประเทศจะต่อสู้การเมืองกันมากจนลืมพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ นายทักษิณ ยังห่วงเรื่องการเชื่อมกันระหว่างคนมีกับคนจน ยังไม่ดีเท่าที่ควร ความแตกต่างกันทำให้พูดคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะความต่างในเชิงฐานะ
“นายทักษิณ ยังฝากให้นึกถึงประชาชนเป็นหลัก เป็น สส.ไม่ได้ถูกใจใครทุกคน แต่หากมีเหตุผลในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม หรือพูดง่ายๆว่าจะเป็น สส.ให้ดี ต้องคิดถึงประวัติศาสตร์ ไม่ใช่คิดถึงแต่ความนิยมวันนี้พรุ่งนี้เท่านั้น” นายจักรภาพ กล่าว
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