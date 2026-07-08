ต่างชาติตกเกรด! ซัดหน้าพนักงานคนไทย หลังขับเจ็ตสกีชนแล้วปฏิเสธจ่าย
ต่างชาติชนเจ็ตสกีป่าตอง ปฏิเสธจ่ายค่าเสียหาย ก่อนซัดหน้าพนักงานแก้มร้าว ตำรวจเร่งล่าตัวมาดำเนินคดี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งทำร้ายร่างกายพนักงานดูแลเจ็ตสกีที่หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 หลังขับเจ็ตสกีที่เช่าไปชนกับลำอื่นจนเสียหาย แล้วปฏิเสธรับผิดชอบค่าเสียหาย
ตามข้อมูลที่เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ได้แชร์จากเพจสำนักข่าว Phuket Times ระบุว่า เหตุเกิดขึ้นเวลาประมาณ 17.10 น. บริเวณหาดป่าตอง นักท่องเที่ยวต่างชาติรายดังกล่าวเช่าเจ็ตสกีไปขับขี่ ก่อนเฉี่ยวชนเจ็ตสกีอีกลำจนได้รับความเสียหาย เมื่อพนักงานดูแลเจ็ตสกีแจ้งให้รับผิดชอบค่าเสียหาย นักท่องเที่ยวรายนี้กลับปฏิเสธและเดินหลบหนีทันที
พนักงานจึงเดินตามเพื่อพูดคุยและทวงถามความรับผิดชอบ ระหว่างทางทั้งสองฝ่ายเกิดการโต้เถียงกัน ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะจับทุ่มพนักงานลงกับพื้นและชกใบหน้าหลายครั้ง จากนั้นวิ่งหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันที
ผู้ได้รับบาดเจ็บเปิดเผยว่า พยายามพูดคุยด้วยดีมาตั้งแต่ต้นและมีหลักฐานความเสียหายของเจ็ตสกีอยู่ในมือ แต่เมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมรับผิดชอบและเดินหนี จึงเดินตามเพื่อสอบถามเท่านั้น ไม่ได้ตอบโต้หรือใช้ความรุนแรงก่อน
หลังเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล พบรอยฟกช้ำหลายแห่งและกระดูกโหนกแก้มแตกร้าว ก่อนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดี รวมถึงรับผิดชอบค่าเสียหายของเจ็ตสกีและค่ารักษาพยาบาล
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และติดตามตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถูกกล่าวหามาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือสัญชาติของผู้ต้องสงสัยในขณะนี้
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ข้อมูลจาก : FB/Drama-addict, FB/Phuket Times ภูเก็ตไทม์
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