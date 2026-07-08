ไรเดอร์แสบ เนียบหนีบขวดน้ำอัดลม หวังจ่ายแค่ค่าน้ำแข็ง พนักงานจับโป๊ะหล่นคาตา
ไรเดอร์แสบ เนียบหนีบขวดน้ำอัดลม บริเวณใต้วงแขน หวังจ่ายแค่ค่าน้ำแข็ง พนักงานจับโป๊ะขอให้ยกแขนขึ้น สุดท้ายหล่นคาตา
เพจเฟซบุ๊ก มาดามแหม่ม MadamQueen เผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง เป็นภาพชายแต่งกายคล้ายพนักงานส่งอาหาร ถือถุงน้ำแข็งยืนต่อคิวรอจ่ายเงินที่บริเวณแคชเชียร์
ในระหว่างกำลังจะจ่ายเงิน พนักงานร้านสังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณใต้แขนของชายคนดังกล่าว จึงขอให้ยกแขนขึ้นตรวจสอบ ทันทีที่ยกแขน ขวดน้ำอัดลมที่ซ่อนอยู่ก็หล่นลงพื้นต่อหน้าพนักงานและลูกค้าในร้าน ชายคนดังกล่าวมองไปที่ขวดที่ตกอยู่ และทำท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จากนั้นชายคนดังกล่าวพยายามจ่ายแค่ค่าน้ำแข็ง แต่พนักงานให้นำขวดน้ำอัดลมที่ตกอยู่มาคิดเงินรวมด้วย เขาจึงนำขวดมาวางที่แคชเชียร์และจ่ายเงินตามที่พนักงานแจ้ง ก่อนเดินถือถุงน้ำแข็งกับขวดน้ำอัดลมออกจากร้านไปด้วยสีหน้าไม่พอใจ
จากคลิปดังกล่าว ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นมากมาย ตัวอย่างเช่น “คงไม่ใช่ทำครั้งแรกแน่ๆ” , “สงสัยเคยทำบ่อย” , “จะคุ้มไหมเป๊ปซี่ขวดเดียวแต่ต้องมาติดคุก” , “ขนาดแค่นี้ยังขโมยเลยแล้วของลูกค้าล่ะแล้วของลูกค้าล่ะน่าจะไม่เหลือ”
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