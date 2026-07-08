กิ๊กสาวเข้าแจ้งความเมียหลวง เอาผิดโพสต์ประจานและนำภาพเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
กิ๊กสาวเข้าแจ้งความเมียหลวง เอาผิดโพสต์ประจานและนำภาพเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จากกรณีคลิปไวรัล 70 กว่าที่ล้านที่เมียหลวงพบสามีนอนซุกกิ๊ก
จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่มีคลิปสาวโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ที่สงสัยว่าสามีตัวเองนอกใจ จึงพาเพื่อนบุกเข้าไปและพบว่าสามีตัวเองนอนกอดกับผู้หญิงอื่นในสภาพเปลือย และฝ่ายกิ๊กยังนอนกอดกับสามี จนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ และมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 77 ล้านครั้ง ก่อนที่คลิปจะถูกลบในเวลาต่อมานั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า ไทยรัฐนิวส์โชว์ รายการดังของสำนักข่าวไทยรัฐ ได้โพสต์ข้อความเปิดเผยว่า “ล่าสุด! กิ๊กสาวโรงงาน แจ้งความเมียหลวง โพสต์ประจาน นำภาพเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว”
ไวมาก! กทม.บางรักเปิดตารางเก็บขยะ ที่นอน-หมอนเก่า ติดต่อได้ทุกสัปดาห์
ทั้งนี้ ทนายพัฒน์ เมียหลวง ได้เคยออกมาเตือนถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ผมขอความร่วมมือไปยังต้นคลิปแล้ว ให้ลบทุกอย่างแล้วตั้งสติ อันไหนที่ผิดว่ากันไปตามผิดเข้าสู่กระบวนการ เพราะบุคคลอื่นที่เเชร์แบบไม่รู้เรื่องจะมีความผิดไปด้วย ขอบคุณครับ” พร้อมย้ำว่า “ห้ามแชร์หรือส่งต่อคลิปลามกอนาจาร เพราะโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท ตาม พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทนายพัฒน์” เผยเป็นคนขอให้ลบคลิป 70 ล้านวิว เมียหลวงบุกจับผัวนอนซุกกิ๊ก
- สรุปปมคลิป “มึงใครเนี่ย” เมียหลวงบุกจับชู้คาเตียง ไวรัลทะลุ 68 ล้านวิว ก่อนทนายสั่งลบด่วน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: