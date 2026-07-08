บอล โต้ อดีตเมียโพสต์โสด-คุยคนอื่น ลั่น ขอฟ้องกลับ พ.ร.บ.คอมฯ รับเคยเสพยาบ้า แต่เลิกแล้ว
บอล งัดแชตโต้กลับ อดีตเมียโพสต์โสด-คุยคนอื่น ลั่น ขอฟ้องกลับ พ.ร.บ.คอมฯ รับเคยเสพยาบ้า แต่เลิกแล้วประมาณ 3 เดือน
จากกรณีคลิปไวรัลเมียหลวงบุกจับชู้ที่มีคนเข้าดูกว่า 77 ล้านครั้ง ล่าสุดในรายการ โหนกระแส (8 ก.ค. 69) ได้เชิญ เมียหลวง มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ก่อนจะมีการติดต่อโฟนอินหา “บอล” สามีของแบม เพื่อให้เล่าข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่ง
บอลเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นว่า ตนเองกับฝ่ายหญิงได้ไปดื่มสังสรรค์ในวันเงินออก แล้วตนเมากลับเองไม่ได้ ฝ่ายหญิงก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปส่งที่บ้าน แล้วก็เป็นตามคลิปที่เห็น ก่อนหน้านี้เคยต้องการจะหย่ากับแบมแล้ว เพราะแบมงี่เง่า ชอบด่าทอจุกจิก แต่สุดท้ายก็ไปง้อเขาเหมือนเดิม
ต่อมาทางพี่สาวของบอลได้ส่งแชตหลักฐานที่เผยให้เห็นว่า แบม (เมียหลวง) แชตคุยกับผู้ชายคนอื่น โพสต์โสด และออกจากบ้านไป ซึ่งยิ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้น้องชายตัวเองต้องการหย่า แต่ฝ่ายหญิงไม่หย่า
ด้าน เมียหลวง โต้กลับทันทีว่า “ที่ทำแบบนั้นเพราะถูกบอลนอกใจหลายครั้ง เวลาทะเลาะกัน งอนกัน ก็เกิดการประชดประชันกันตามประสาผัวเมีย ไม่ได้เลิกขาดจากกัน เพราะบอลก็ยังขี่รถจยย.มาตามง้ออยู่เลย”
ขณะที่่ช่วงหนึ่งในรายการได้มีการถาม บอล เกี่ยวกับเรื่องการเสพสารเสพติด ทาง บอล ปฏิเสธว่า วันที่เกิดเหตุไม่ได้เสพยาแต่อย่างใด แต่เคย “เสพยาบ้า” ก่อนหน้านี้ เลิกมาประมาณ 2-3 เดือน แต่ขอไม่พูดถึงเรื่องนี้ อยากให้โฟกัสเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นมากกว่า
เมื่อทาง พี่หนุ่ม กรรชัย ถาม บอล ถึงกรณีที่ฝั่งเมียหลวงต้องการฟ้องหย่า เรียกค่าเสียหายต่อการกระทำดังกล่าวจะทำอย่างไร ซึ่งทาง บอล ก็ยืนยันว่าจะขอฟ้องกลับอดีตเมียหลวงที่โพสต์คลิปประจานด้วยเช่นกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เมียหลวง น้ำตาตก! ยืนยัน ครั้งนี้ไม่กลับไปแล้ว เคยให้โอกาสหลายรอบเพราะเห็นแก่ลูก
- กิ๊กสาวเข้าแจ้งความเมียหลวง เอาผิดโพสต์ประจานและนำภาพเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
- “ทนายพัฒน์” เผยเป็นคนขอให้ลบคลิป 70 ล้านวิว เมียหลวงบุกจับผัวนอนซุกกิ๊ก
- สรุปปมคลิป “มึงใครเนี่ย” เมียหลวงบุกจับชู้คาเตียง ไวรัลทะลุ 68 ล้านวิว ก่อนทนายสั่งลบด่วน
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: