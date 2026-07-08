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ตำรวจรวบหนุ่มช่างกล โชว์พิรุธหน้าอุเทนถวาย พบพกอาวุธปืน 9 มม. และกระสุน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 13:20 น.
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ตำรวจรวบหนุ่มช่างกล โชว์พิรุธ มีท่าทีลุกลี้ลุกลน หน้าอุเทนถวาย พบพกอาวุธปืน 9 มม. และกระสุน 6 นัด ตำรวจแจ้งสองข้อหา

พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พร้อมด้วยสายตรวจร่วมกันจับกุม นายศุภธัช อายุ 27 ปี พร้อมยึดของกลางประกอบไปด้วย อาวุธปืนขนาด 9 มม. 1 กระบอก แม็กกาซีน 1 แม็ก เครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม. 6 นัด ซองปืนหนังสีดำ 1 ซอง บริเวณทางเท้าหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 กรกฎาคม เวลา 18.00 น.

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับได้ออกปฏิบัติหน้าที่สายตรวจตามมาตรการป้องกันเหตุนักศึกษาทะเลาะวิวาท จนมาถึงบริเวณทางเดินเท้าหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พบนายศุภธัช ท่าทางมีพิรุธผิดสังเกต ลุกลี้ลุกลน เป็นที่น่าอันควรสงสัย

จากพฤติการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับมีเหตุอันควรสงสัยและเชื่อได้ว่า นายศุภธัชน่าจะมีสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือมีสิ่งของที่ได้มาจากกระทำความผิด หรือมีสิ่งของมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำผิดอยู่ที่ตัวนายศุภธัช เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสอบและขอทำการตรวจค้น ก่อนทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงความบริสุทธิ์ใจจนเป็นที่พอใจแก่นายศุภธัชแล้ว

จากการตรวจค้นพบอาวุธปืนขนาด 9 มม.พร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม.จำนวน 6 นัด บรรจุอยู่ในแม็กกาซีน อยู่ในตัวปืน เหน็บอยู่ที่บริเวณเอวด้านหน้าข้างขวาของนายศุภธัช สอบถามนายศุภธัชยอมรับเป็นเจ้าของ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา

1.มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ทราบพร้อมแจ้งสิทธิให้ทราบและพามายัง สน.ปทุมวัน ทำบันทึกการจับส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ค. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 08 ก.ค. 2569 13:20 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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